НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Дороги и налоги: что изменит запрет на экспорт кругляка?

Автор:
Елена Медведева, Sibnet.ru
336 1
Фото: © mariohagen / Pixabay License
Владимир Путин поручил ввести полный запрет на вывоз хвойного леса-кругляка из России с 2022 года. Эксперты считают, что одними запретами «аховую» ситуацию в лесной отрасли не решить. Нужен ряд мер, чтобы малый бизнес смог перерабатывать древесину, и не уходил в нелегальную вырубку.

Запрет на вывоз из России необработанной или грубо обработанной древесины коснется только хвойных и ценных лиственных пород. Новая норма должна вступить в силу с 1 января 2022 года.

«Прошу правительство подготовить законодательную, нормативную базу для решения следующих задач: нужно, наконец, поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Эта инициативу с одной стороны расценили как положительную и необходимую, с другой — как бессмысленную без мер поддержки для малого бизнеса в лесной отрасли.

Рубят — где проще

Необработанную древесину хвойных пород, или лес-кругляк, в последнее время за пределы России уже вывозят очень редко, предпочитая его перерабатывать на «китайский брусок». А вывозить необработанный лес могут позволить себе далеко не все, прокомментировал Sibnet.ru завлабораторией геохимии Геологического института СО РАН Евгений Кислов.

#Стихии
До 100 метров в минуту: виды лесных пожаров

Так, по решению правительства РФ пошлина на экспорт круглого леса в 2018 году составляла 25%, в 2019 году — 40%, в 2020 году — 60%, а в 2021 году должна достигнуть 80%.

«В каком-то объеме кругляк вывозится. Но это не выгодно. Проще поставить дешевую китайскую пилораму и нанять местных мужиков за зарплату в конверте», — объяснил Кислов.

И запрет на экспорт леса не решит еще одной проблемы — леса будут вырубаться и дальше, и не там, где нужно.

«Вырубают где проще и дешевле — около дорог, населенных пунктов. Никто не хочет строить лесовозные дороги, как в советские времена, когда вырубали гораздо больше. Ну, отведет лесное агентство лесного хозяйства лесосеку на хребте. А ее никто не возьмет, туда дороги нет», — добавил он.

Остановить эшелоны с лесом

Вводить запрет на вывоз кругляка необходимо, считает глава Союза лесопромышленников Красноярского края Олег Дзидзоев. Лес-кругляк — это, по сути, только сырье для переработки. Отправлять его за границу — это значит обрекать собственные перерабатывающие предприятия на безработицу.

«Начинать надо! С 1998 года это моя мечта была. В 90-е мимо меня уходили в сторону Китая эшелоны леса, а Каннский огромнейший комбинат-миллионник простаивал из-за отсутствия сырья. На душе тяжко становилось», — заявил Дзидзоев.

Однако инициатива по запрету на вывоз кругляка хороша лишь с первого взгляда. Без дополнительной поддержки для малого бизнеса ничего не выйдет. Слишком много препятствий в налоговом законодательстве и отсутствие условий для модернизации производств.

«Переработка круглого леса в России есть, а вот переработки отходов древесины, в том числе и горбыльной части, и щепы, и опилок — нет. Никак не решится этот вопрос. Нет нормальных условий кредитования на приобретения оборудования, чтобы после переработки, заниматься еще и переработкой отходов», — перечислил трудности представитель союза.

Налоговый капкан

Еще одним предложением президента стала инициатива по поддержке малого и среднего бизнеса. В частности, по программе модернизации предприятий, льготных кредитов на переоборудование производств и создание мощностей по глубокой переработке древесины. Программа должна стартовать уже с 1 января 2021 года.

И это неплохо, считает Дзидзоев. Сейчас многие малые предприятия не могут заниматься обработкой древесины — оборудование стоит дорого, также как и его обслуживания. 

Но особенности российского налогового законодательства все равно делают ситуацию с выживаемостью малого бизнеса «аховой». «Например, есть маленькое предприятие по добыче древесины. Теоретически они могут продать предприятию по переработке. Но малый и средний бизнес в основном работает по упрощенной схеме, без НДС. А крупные предприятия работают по общему режиму налогообложения (ОСНО)», — отметил эксперт.

И чаще всего крупные компании отказываются от покупки, объясняя это тем, что сделка без НДС для них не несет никакой выгоды. И просят в обязательном порядке выставлять счет с НДС, или вычитать из стоимости древесины сумму налога.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак глобальное потепление изменит Сибирь

«Им говорят – а вы выкидывайте сумму НДС от цены своей круговой древесины, мы тогда возьмем. Но ведь на эти деньги предприятия покупают и инструменты, и солярку, и выплачивают зарплаты. А им такие жесткие условия выставляют», — сказал Дзидзоев.

Подобные налоговые нюансы заставляют лесозаготовителей продавать кругляк либо по бросовым ценам, либо продавать его более крупным компаниям для экспорта за рубеж.

Дорога к нелегальной вырубке

Жесткие запреты без поддержки малого бизнеса только усугубят ситуацию. Если предприниматель не сможет наладить переработку древесины у себя, не сможет продавать ее другим перерабатывающим предприятиям, он просто разориться. Но из леса не уйдет, а станет «черным лесорубом». И таких примеров масса.

«Потому что другой работы у них нет в селах, где в основном лесозаготовка и лесопереработка идет. Куда им деться? Отсюда и нелегальные рубки. Тех, кто зарабатывает и занимается еще и нелегальными рубками, безусловно, надо привлекать строжайшей ответственности. А старика, который забрал два куска березового дерева, когда его начинают привлекать — это тяжко», — резюмировал глава красноярского Союза лесопромышленников.

Еще по теме
Коронавирус ударил по производителям стройматериалов
Фальшивый цемент наводнил рынок Сибири
Источники скрытых выбросов в атмосферу нашли в Омске
План восстановления экономики примут в России
смотреть все
Экономика #Промзона #Торговля #Аналитика #Гео
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль увидел «агента ЦРУ» в Навальном
•
Карабах объединил Путина, Макрона и Трампа
•
Туристам заплатят за отдых в России
•
Новейший автомат «Калашникова» попал на видео
Подробности
•
Дороги и налоги: что изменит запрет на экспорт кругляка?
•
Пивной Новосибирск: когда закроют наливайки?
•
Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон
•
Лифты и налоги: уголовные дела сына экс-губернатора Левченко
Как это работает
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Подсудимый в Красноярске сбежал из суда через окно
Сибирь 01.10.2020 23:51
Дороги и налоги: что изменит запрет на экспорт кругляка?
Сибирь 01.10.2020 20:29
Запасы пищи для снежного барса впервые подсчитают на Алтае
Сибирь 01.10.2020 17:42
Новое оборудование в Томске вдвое увеличит число тестирований на COVID
Сибирь 01.10.2020 17:31
Самое популярное
Ростелеком раздает кинотеатр Wink бесплатно
15672
Онлайн-помощь с уроками: как учиться лучше
14896
ГИБДД разъяснила спорный момент в непропуске пешеходов
3256
Вышел трейлер комедии про съемку порно «Глубже!»
2786
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль увидел «агента ЦРУ» в Навальном
•
Карабах объединил Путина, Макрона и Трампа
•
Туристам заплатят за отдых в России
•
Новейший автомат «Калашникова» попал на видео
Подробности
•
Дороги и налоги: что изменит запрет на экспорт кругляка?
•
Пивной Новосибирск: когда закроют наливайки?
•
Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон
•
Лифты и налоги: уголовные дела сына экс-губернатора Левченко
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин взялся спасать лес
40
Навальный заявил, что за его отравлением стоит «лично Путин»
39
Американский эксперт предсказал скорое обрушение курса доллара
25
Макрон призвал Лукашенко уйти в отставку
23
Турецкий истребитель сбил Су-25 ВВС Армении
23