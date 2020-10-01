Дороги и налоги: что изменит запрет на экспорт кругляка?

Владимир Путин поручил ввести полный запрет на вывоз хвойного леса-кругляка из России с 2022 года. Эксперты считают, что одними запретами «аховую» ситуацию в лесной отрасли не решить. Нужен ряд мер, чтобы малый бизнес смог перерабатывать древесину, и не уходил в нелегальную вырубку.

Запрет на вывоз из России необработанной или грубо обработанной древесины коснется только хвойных и ценных лиственных пород. Новая норма должна вступить в силу с 1 января 2022 года.

«Прошу правительство подготовить законодательную, нормативную базу для решения следующих задач: нужно, наконец, поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Эта инициативу с одной стороны расценили как положительную и необходимую, с другой — как бессмысленную без мер поддержки для малого бизнеса в лесной отрасли.

Рубят — где проще

Необработанную древесину хвойных пород, или лес-кругляк, в последнее время за пределы России уже вывозят очень редко, предпочитая его перерабатывать на «китайский брусок». А вывозить необработанный лес могут позволить себе далеко не все, прокомментировал Sibnet.ru завлабораторией геохимии Геологического института СО РАН Евгений Кислов.

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Так, по решению правительства РФ пошлина на экспорт круглого леса в 2018 году составляла 25%, в 2019 году — 40%, в 2020 году — 60%, а в 2021 году должна достигнуть 80%.

«В каком-то объеме кругляк вывозится. Но это не выгодно. Проще поставить дешевую китайскую пилораму и нанять местных мужиков за зарплату в конверте», — объяснил Кислов.

И запрет на экспорт леса не решит еще одной проблемы — леса будут вырубаться и дальше, и не там, где нужно.

«Вырубают где проще и дешевле — около дорог, населенных пунктов. Никто не хочет строить лесовозные дороги, как в советские времена, когда вырубали гораздо больше. Ну, отведет лесное агентство лесного хозяйства лесосеку на хребте. А ее никто не возьмет, туда дороги нет», — добавил он.

Остановить эшелоны с лесом

Вводить запрет на вывоз кругляка необходимо, считает глава Союза лесопромышленников Красноярского края Олег Дзидзоев. Лес-кругляк — это, по сути, только сырье для переработки. Отправлять его за границу — это значит обрекать собственные перерабатывающие предприятия на безработицу.

«Начинать надо! С 1998 года это моя мечта была. В 90-е мимо меня уходили в сторону Китая эшелоны леса, а Каннский огромнейший комбинат-миллионник простаивал из-за отсутствия сырья. На душе тяжко становилось», — заявил Дзидзоев.

Однако инициатива по запрету на вывоз кругляка хороша лишь с первого взгляда. Без дополнительной поддержки для малого бизнеса ничего не выйдет. Слишком много препятствий в налоговом законодательстве и отсутствие условий для модернизации производств.

«Переработка круглого леса в России есть, а вот переработки отходов древесины, в том числе и горбыльной части, и щепы, и опилок — нет. Никак не решится этот вопрос. Нет нормальных условий кредитования на приобретения оборудования, чтобы после переработки, заниматься еще и переработкой отходов», — перечислил трудности представитель союза.

Налоговый капкан

Еще одним предложением президента стала инициатива по поддержке малого и среднего бизнеса. В частности, по программе модернизации предприятий, льготных кредитов на переоборудование производств и создание мощностей по глубокой переработке древесины. Программа должна стартовать уже с 1 января 2021 года.

И это неплохо, считает Дзидзоев. Сейчас многие малые предприятия не могут заниматься обработкой древесины — оборудование стоит дорого, также как и его обслуживания.

Но особенности российского налогового законодательства все равно делают ситуацию с выживаемостью малого бизнеса «аховой». «Например, есть маленькое предприятие по добыче древесины. Теоретически они могут продать предприятию по переработке. Но малый и средний бизнес в основном работает по упрощенной схеме, без НДС. А крупные предприятия работают по общему режиму налогообложения (ОСНО)», — отметил эксперт.

И чаще всего крупные компании отказываются от покупки, объясняя это тем, что сделка без НДС для них не несет никакой выгоды. И просят в обязательном порядке выставлять счет с НДС, или вычитать из стоимости древесины сумму налога.

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«Им говорят – а вы выкидывайте сумму НДС от цены своей круговой древесины, мы тогда возьмем. Но ведь на эти деньги предприятия покупают и инструменты, и солярку, и выплачивают зарплаты. А им такие жесткие условия выставляют», — сказал Дзидзоев.

Подобные налоговые нюансы заставляют лесозаготовителей продавать кругляк либо по бросовым ценам, либо продавать его более крупным компаниям для экспорта за рубеж.

Дорога к нелегальной вырубке

Жесткие запреты без поддержки малого бизнеса только усугубят ситуацию. Если предприниматель не сможет наладить переработку древесины у себя, не сможет продавать ее другим перерабатывающим предприятиям, он просто разориться. Но из леса не уйдет, а станет «черным лесорубом». И таких примеров масса.

«Потому что другой работы у них нет в селах, где в основном лесозаготовка и лесопереработка идет. Куда им деться? Отсюда и нелегальные рубки. Тех, кто зарабатывает и занимается еще и нелегальными рубками, безусловно, надо привлекать строжайшей ответственности. А старика, который забрал два куска березового дерева, когда его начинают привлекать — это тяжко», — резюмировал глава красноярского Союза лесопромышленников.