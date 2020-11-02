Появилась идея возмещать расходы за платные тесты на COVID

Граждане, сделавшие тесты на коронавирусную инфекцию в платных клиниках, смогут получить компенсацию из бюджета, с таким предложением выступили Союз потребителей Российской Федерации и Международная конфедерация обществ потребителей.

По требованиям Роспотребнадзора, те, кто живет вместе с заболевшим COVID-19, должны сдать ПЦР-тест на коронавирус. В регионах люди ждут тестирования по две-три недели и вынуждены идти в платные клиники. Стоимость теста в Новосибирске, например, варьируется от 1250 до 2 тысяч рублей.

«Безусловно, исполнение требований Роспотребнадзора способствует защите здоровья заболевших коронавирусом людей и всех, кто вынужден с ними контактировать. Однако дополнительные расходы ложатся на плечи граждан и могут быть непосильны для них», — цитируют «Известия» главу СПРФ Петра Шелищу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Где сделать тест на коронавирус в Новосибирске

Предполагается, что расходы на тестирование мог бы возмещать Фонд обязательного медицинского страхования. По подсчетам экспертов, на это потребуется порядка 10 миллиардов рублей.

Это предложение направлено председателю межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций Дмитрию Медведеву и главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России проведено 512 тысяч тестов на коронавирус. Положительный результат на COVID-19 дали 18 257 проб.