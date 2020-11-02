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Появилась идея возмещать расходы за платные тесты на COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Граждане, сделавшие тесты на коронавирусную инфекцию в платных клиниках, смогут получить компенсацию из бюджета, с таким предложением выступили Союз потребителей Российской Федерации и Международная конфедерация обществ потребителей.

По требованиям Роспотребнадзора, те, кто живет вместе с заболевшим COVID-19, должны сдать ПЦР-тест на коронавирус. В регионах люди ждут тестирования по две-три недели и вынуждены идти в платные клиники. Стоимость теста в Новосибирске, например, варьируется от 1250 до 2 тысяч рублей.

«Безусловно, исполнение требований Роспотребнадзора способствует защите здоровья заболевших коронавирусом людей и всех, кто вынужден с ними контактировать. Однако дополнительные расходы ложатся на плечи граждан и могут быть непосильны для них», — цитируют «Известия» главу СПРФ Петра Шелищу.

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Предполагается, что расходы на тестирование мог бы возмещать Фонд обязательного медицинского страхования. По подсчетам экспертов, на это потребуется порядка 10 миллиардов рублей.

Это предложение направлено председателю межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций Дмитрию Медведеву и главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России проведено 512 тысяч тестов на коронавирус. Положительный результат на COVID-19 дали 18 257 проб.

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Топ комментариев

partpa125

Какие мелочи, не нужно обращать внимание на курс рубля, главное стабильность и предсказуемость - в.в.путин.....

лачинов

Я тоже думаю что зима будет. Иногда будут морозы. Велика вероятность того, что в некоторые дни будет...

Archangel3339

Из бункера то виднее да... болезней нет, экономика топ.

лачинов

Не одно кресло в думе протер. И ведь заметьте, извиняться не стал и дерзить не рискнул. Просто заболтал...

Saw77

главное ни за что не отвечать.