Где сделать тест на коронавирус в Новосибирске

Тест на наличие коронавирусной инфекции в России бесплатно проводят пациентам из групп риска. Остальным сдавать анализ придется в частных клиниках. Кому можно пройти тестирование бесплатно, кому стоит сдать анализ платно и где в Новосибирске тестируют на COVID-19?

В России бесплатному исследованию на COVID-19 подлежат определенные группы населения:

Люди с симптомами ОРВИ, которые за последние две недели пересекали границу, или контактировали с зараженными коронавирусной инфекцией

Пациенты с пневмонией

Люди старше 60 лет, у которых появились признаки респираторной инфекции

Пациенты с проявлениями ОРВИ и наличием хронических болезней

Пациенты с признаками ОРВИ

Категории расположены в порядке убывания их значимости: сначала тестирование проводят для представителей первой группы риска, затем второй и так далее. Окончательное решение о направлении пациента на анализ принимает врач, сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф»

В Новосибирской области сейчас делают порядка 4 тысяч тестов в сутки. Минздрав региона пообещал — вскоре это количество увеличат вдвое. На эти цели из резервного фонда правительства Новосибирской области выделили 43 миллиона рублей.

Но житель региона может столкнуться с ситуацией, когда бесплатный тест ему делать отказываются из-за отсутствия медпоказаний, а пациент все-таки тревожится за свое здоровье. К тому же некоторые учреждения требуют подтверждения, что человек не болен коронавирусом.

«Такие требования могут предъявить в санаториях или в больницах», — сообщил представитель клиники «Ситилаб».

В этом случае можно сдать анализы в частных клиниках. Однако специалисты предупреждают — чтобы пройти тестирование, нужно соблюсти ряд необходимых требований.

Подготовка и запись на анализ

Клиники согласятся взять анализ у пациента на дому или в лечебном учреждении только при отсутствии симптомов ОРВИ: температуры, кашля, насморка, одышки, мышечной боли, сообщил представитель отдела маркетинга Центра новых медицинских технологий (ЦНМТ).

Все клиники просят записаться на прием заранее по телефону или на сайте организации. Перед сдачей анализа сутки нельзя употреблять алкоголь, четыре часа нельзя есть. Нужно не пить лекарства и по возможности отказаться от жвачки.

Кровь сдавать не придется. Для теста берут мазок из носоглотки.

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Также специалисты обращают внимание — обычно медучреждения требуют результаты теста, которым не более 72 часов (трех суток) со дня забора материала. Поэтому лучше позвонить и заранее узнать — когда будет готов результат и его выдадут на руки.

Где берут анализы на COVID-19 в Новосибирске

Центр новых медицинских технологий (ЦНМТ)

Анализ выполняется специальным методом с определением РНК коронавируса COVID-19. Предварительная запись по телефону или на сайте. Заявленная стоимость теста — 1550 рублей.

Анализ можно сдать в диагностическом пункте на улице Пирогова, 25/4. Готовность результатов исследования — два рабочих дня (не считая дня забора анализа). Результат можно получить в медцентре или по электронной почте. Работает центр с 8.00 до 20.00.

Лаборатория «Ситилаб»

Пройти тестирование на наличие коронавирусной инфекции в «Ситилаб» можно по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 4. Предварительно также следует записаться по телефону, указанному на сайте клиники.

Исследование обойдется в 1250 рублей, взятие биоматериала еще в 500. Срок выполнения исследования в среднем пять-семь рабочих дней.

Клиническая больница «РЖД-Медицина»

Пройти тестирование в «РЖД-Медицина» в Новосибирске можно по нескольким адресам:

Поликлиническое отделение № 1 по улице Героев Революции, 3

Поликлиническое отделение № 2 по улице Сибирская, 21

Лаборатория клиники «РЖД-Медицина» по улице Владимировский спуск, 2А, корпус 1

Стоимость тестирования на COVID-19 составляет 1750 рублей (исследование 1250 рублей, взятие мазков 500 рублей). Выезд на дом оплачивается дополнительно. Записаться можно по телефонам, указанным на сайте.

Сеть клиник «Санитас»

Прием анализов на коронавирус осуществляют клиники «Санитас» по двум адресам:

Академгородок, улица Николаева 12/3

Город Искитим, улица Молдавская, 50

Стоимость тестирования – 1500 рублей. Результат будет готов в течение двух суток. Записаться можно по телефону горячей линии клиники, указанному на сайте.

Клиника «Медсанчасть-168»

Клиника проводит тестирование с выездом на дом по Новосибирску, Краснообску, Бердску, Искитиму. Бригады работают без выходных. Сдать тест можно и в отделениях клиники. Записаться на анализ можно на сайте клиники или по телефону кол-центра.

Стоимость теста составляет 2 тысячи рублей. Помимо этой суммы нужно оплатить выезд бригады. Так, для жителей Академгородка или Краснообска стоимость вызова составит 1,5 тысячи рублей, а для жителей районов Новосибирска – 2,5 тысячи рублей.

Срок готовности анализов — от двух рабочих дней. Результаты высылаются по электронной почте либо выдаются на руки в любом из медцентров клиники.