Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ

Коронавирус в России унес жизни более 10 тысяч человек. Ученые уверены, что победить его удастся с помощью вакцины. Глобальный медицинский директор BIOCAD Антон Селезнёв рассказал Sibnet.ru, какие вакцины разрабатывают от COVID-19, почему современные препараты не содержат вируса и как они работают.

BIOCAD работает над собственными разработками вакцины против коронавируса, а также выступает индустриальным партнером в разработках новосибирского центра вирусологии «Вектор».

— Сколько типов вакцин бывает и чем они отличаются?

— Условно можно разделить вакцины на более и менее «современные». Раньше в практике чаще использовались вакцины на основе вирусов возбудителей инфекции — «живых», но ослабленных, либо инактивированных («убитых»).

В современной практике они уступают место вакцинам, созданным при помощи рекомбинантных технологий.

Это субъединичные вакцины, представляющие собой не весь патоген, а лишь его безопасную часть — характерные белковые фрагменты; вакцины на основе нуклеиновых кислот — ДНК и РНК, где используется даже не белковый фрагмент патогена, а лишь генетическая информация о нем.

Также к современным относятся вирусные векторные вакцины: в этом случае разрабатывают некую химеру (организм из генетически разнородных клеток) — в состав известного ослабленного безопасного для человека вируса (например, вирус гриппа, аденовирус) включают фрагменты патогена, против которого создается вакцина.

Например, из списка вакцин ВОЗ, разрабатываемых в настоящее время против SARS-CoV-2 (коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19), подавляющее большинство — это субъединичные и различные вирусные. Почти в два раза меньше кандидатных вакцин на основе РНК, еще меньше на основе ДНК и есть несколько вакцин, не раскрывающих подробностей платформы, на которой они разрабатываются.

Фото: © предоставлено компанией BIOCAD

— Какие вакцины сейчас разрабатывают в других странах? Чем они отличаются?

— Все вакцины в мире разрабатываются, по сути, на одних и тех же платформах. Каждая платформа обладает своими плюсами и минусами. Уникальность же заключается в большей мере в подходах, которые применяют ученые в своих разработках, но их оценить на данном этапе невозможно, так как они являются коммерческой тайной.

Более того, большинство взяли за основу уже существующие наработки, что позволило ускорить процесс ранней разработки за счет уже имеющихся результатов. Сегодня смотреть, кто над чем работает, и пытаться скопировать — бессмысленно, потому что сам процесс налаживания новых технологий займет несравненно больше времени, чем развитие и адаптация собственных.

— Почему вы выбрали именно мРНК-вакцину?

— У BIOCAD накоплен большой позитивный опыт в разработке мРНК-онковакцин, и он лег в основу одной из кандидатных вакцин, над которыми мы сейчас работаем. Включение этой вакцины в отчет ВОЗ говорит о том, что мы двигаемся в верном направлении.

— Расскажите подробнее о мРНК-вакцине. Как она создается? Из чего состоит?

— Самое главное отличие мРНК-вакцины — в отсутствии в ней какого-либо вируса. Ее действие можно сравнить с программированием. В организм человеку вводится не вирус, а матричная рибонуклеиновая кислота нового коронавируса — мРНК, которая содержит всю информацию о первичной структуре белка.

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Эта вакцина кодирует иммуноген — молекулу, на которую в организме возникает иммунный ответ. В случае с SARS-CoV-2 это S-белок, располагающийся на поверхности вирусной частицы, который позволяет коронавирусу прикрепляться к клеткам и проникать внутрь (часть «короны» вируса).

Если ввести в организм человека мРНК, то его собственные клетки тут же начнут производить S-белок.

Его, в свою очередь, обнаружат клетки иммунной системы и запустят иммунный ответ. Так у человека сформируется естественная защита от SARS-CoV-2.

— Почему такой метод создания вакцины стал приоритетным и завоевывает популярность в мире?

— Потому что мРНК вакцины имеют ряд существенных преимуществ: скорость разработки, высокую эффективность и, как уже сказано, не содержат в себе вирус, что в разы повышает ее безопасность и исключает возможность заболеть при непосредственной вакцинации.

— Как быстро появляется иммунитет к коронавирусу?

— В ходе проведения исследований у добровольцев будет производиться оценка параметров развития иммунного ответа через определенные промежутки времени после вакцинации. Это позволит увидеть динамику развития протективного (благоприятствующего осуществлению функций) эффекта. Скорость выработки организмом антител в ответ на вакцинацию будет зависеть в том числе и от выбранной платформы.

— Зачем BIOCAD создавать собственную вакцину?

— BIOCAD является инновационной биотехнологической компанией с крупнейшим в восточной Европе научно-исследовательским центром. Не могу себе представить причину, по которой мы могли бы не принять этот глобальный вызов.

— В какой стадии разработка вашей вакцины?

— В настоящий момент мы участвуем в разработке нескольких вакцин, часть — собственные разработки, часть — в партнерстве. Например, в кооперации с Институтом экспериментальной медицины мы работаем над вакциной, в основе которой аттенуированный (ослабленный) вирус гриппа (A/Leningrad/134/17/57 (H7N9).

Это уже хорошо известный и изученный вирус, у этой вакцины есть потенциал стать два в одном — она работает как против гриппа, так и должна вызывать иммунный ответ к новому вирусу. Сейчас готовим старт доклинических исследований.

Стоит сказать, что предварительные тесты этой вакцины на лабораторных животных, включая низших приматов, уже показали ее перспективность.Наиболее близка к старту клинических исследований на добровольцах вакцина, над которой мы работаем совместно с «Вектором». В ее основе ослабленный штамм вируса везикулярного стоматита.

— В чем ваша роль в совместных разработках с «Вектором»?

— В рамках разработки вакцины от SARS-CoV-2 мы являемся их индустриальным партнером. Они предоставляют нам свой прототип для проведения доклинических и клинических испытаний и, в случае их успешного завершения, налаживания её массового производства.

— Сколько этапов исследования должна пройти вакцина?

— Вакцина, как и любой препарат, проходит один путь. Если обозначить их основными шагами, то сперва это ранняя разработка, потом доклинические исследования на животных, где оценивается безопасность и эффективность. После начинаются клинические исследования, в них уже принимают участие добровольцы. Если на каждом этапе все идет по плану, то завершением служит получение регистрационного удостоверения и запуск в массовое производство.

— Как сокращение сроков разработки вакцины может повлиять на ее качество?

— Сокращение сроков при соблюдении всех международных стандартов и законодательства никак не повлияет на ее качество. Как я сказал выше, основное ускорение достигается благодаря использованию уже имеющемуся наработанному опыту и готовности регуляторных органов адаптировать свои процессы, чтобы, подходя к новому этапу исследований, вся подготовительная работа была уже выполнена.

В таком случае качество проводимых исследований будет оставаться на самом высоком уровне и при этом значительно сократится срок вывода вакцины на производство.

— Какой возможен минимальный срок создания вакцины от коронавируса?

— О том, какой самый быстрый срок в создании вакцины от COVID-19, мы узнаем, когда первая вакцина будет зарегистрирована и поступит в производство. Пока все разработки находятся на разных этапах и делать сейчас прогноз будет некорректно.

— Что будет, если отказаться от вакцинации от коронавируса?

— Давайте от обратного. Вакцинация способна предотвратить заболевание и его осложнения. Я однозначно сторонник прививания, потому как последствия многих заболеваний, от которых сегодня мы имеем возможность поставить прививку, намного страшнее, и мне бы не хотелось оказаться в реальности, где у нас нет вакцины от кори, полиомиелита или оспы. Но, безусловно, каждый человек сам выбирает, как поступить.

— Есть ли примеры из истории, когда остановить эпидемии смогли только с помощью вакцины?

— Да, самый известный пример – это кампания по ликвидации оспы, которая заняла 10 лет и завершилась к 1977 году. Интересна стратегия, которую выбрали для этой операции. Вместо того чтобы прививать все население, команда эпидемиологов отслеживала возникновение очагов заболевания, инфицированных помещали на карантин и вакцинировали всех остальных в определенном радиусе от вспышки.

На сегодняшний день вирус натуральной оспы считается полностью побежденным, и это стало возможно именно благодаря вакцинации.

Фото: © предоставлено компанией BIOCAD

— Планируете ли вы создавать платформу, которая позволяет быстро создавать новую вакцину по шаблону?

— По сути, именно наличие ряда платформенных решений в компании и помогло в такие сжатые сроки выйти с предложениями кандидатных вакцин, о которых мы говорим.

— Ваша компания провела сокращенную программу клинической разработки лекарства при коронавирусе – левилимаб, изначально разработанного для лечения ревматоидного артрита. Как действует препарат?

— Механизм действия связан с предотвращением развития цитокинового шторма — потенциально смертельной реакции иммунной системы. По данным многих исследователей, это является одной из основных причин смертности при COVID-19. Препарат левилимаб — ингибитор (замедляющий протекание реакции) рецептора интерлейкина-6, уровень которого повышается в организме пациента с COVID-19.

— Как этот препарат может повлиять на заболеваемость и смертность от коронавируса?

— Изначально препарат разрабатывался для терапии ревматоидного артрита и доказал свою эффективность и безопасность на I и II фазе клинических исследований. Сегодня он проходит клинические исследования III фазы (для терапии пациентов с ревматоидным артритом), а также исследование эффективности у пациентов с тяжелым течением COVID-19 на фоне стандартной терапии. Всего в исследование при COVID-19 примет участие 230 пациентов.

Левилимаб зарегистрирован в начале июня по процедуре, утвержденной постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 441. Мы считаем, что применение таких современных генно-инженерных биологических препаратов может позволить избежать тяжелых форм заболевания COVID-19. Своевременное начало такой терапии должно позволить снизить уровень госпитализации и смертности граждан, сократить нагрузку на систему здравоохранения, а главное, сохранить тысячи жизней.