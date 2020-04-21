Испытано на себе: как сделать антисептик своими руками

Купить антисептик в разгар эпидемии коронавируса дорого или попросту невозможно. Однако есть недорогая и доступная альтернатива. Мы приобрели все необходимые компоненты санитайзера в интернете и аптеке, после чего приготовили его по рецепту Всемирной организации здравоохранения.

Какие ингредиенты нужны

Чтобы антисептик был эффективен, он должен содержать минимум 60% спирта. Только в такой концентрации спирт разрушает липидную оболочку вирусов, в итоге они теряют жизнеспособность.

Водка для этих целей не подходит — ее крепость 40%, специалисты МЧС ранее даже призвали россиян не использовать этот алкогольный напиток для дезинфекции из-за его крайне низкой эффективности.

Нам понадобиться именно спирт — этиловый или изопропиловый. Легальная продажа питьевого спирта ограничена, однако изопропиловый спирт довольно просто купить в интернете. Стоимость одного литра в среднем составляет 300 рублей.

Фото: © Sibnet.ru

Нам посчастливилось купить упаковку этилового спирта, предназначенную для медицинских учреждений. Стоимость литра аналогична — 300 рублей. Также есть вариант купить спирт в аптеке, но там его продадут исключительно по рецепту.

Кроме спирта в рецептуру простейшего антисептика входят глицерин, перекись водорода и вода. Спирт убивает вирусы и бактерии, глицерин нужен для замедления испарения спирта и увлажнения рук, а перекись водорода обеспечивает дополнительное обеззараживание от спор некоторых бактерий, устойчивых к спирту.

Как приготовить раствор

Для начала рассчитаем минимальный бюджет — 300 рублей на литр спирта, 50 рублей за две аптечные бутылочки глицерина по 25 граммов и 20 рублей за 100 миллилитров перекиси водорода.

Рецепт ВОЗ

Этиловый спирт 96% — 833 мл

Перекись водорода 3% — 42 мл

Глицерин 98% — 15 мл

Вода — до объема 1 литр

Этиловый спирт при необходимости можно заменить изопропиловым, рецептура при этом не меняется. Перед смешиванием нужно найти любую подходящую пустую емкость с дозатором, чтобы потом было удобнее применять наш антисептик. В нашем случае нашелся старая бутылочка от лосьона.

Фото: © Sibnet.ru

Берем указанные объемы ингредиентов, смешиваем и тщательно взбалтываем. Не обязательно отмерять настолько точные пропорции. Главное, запомнить принцип — если используем спирты крепостью 96%, то общий объем добавок не должен превышать 15%. Это гарантия того, что итоговый состав будет иметь оптимальный градус.

Готовый антисептик должен иметь в составе:

Этанол — 80%

Глицерин — 1,45%

Перекись водорода — 0,125%

Согласно рекомендациям ВОЗ, допустимым является снижение концентрации спирта до 60%. При этом оптимальная продолжительность обработки рук антисептиком, в котором содержание спирта 80% — 10-15 секунд. При более низкой концентрации спирта время обработки нужно увеличить.

Перед применением ВОЗ рекомендует выдержать состав 72 часа — за это время любые потенциально опасные споры в емкости гарантировано погибнут.

Фото: © Sibnet.ru

Готовый результат порадовал — в отличие от чистого спирта, самодельное средство не пересушивает кожу на руках. Можно немного поэкспериментировать с глицерином — если добавить его чуть больше рекомендуемого, антисептик даже сможет немного увлажнять кожу. А самое главное — общие расходы на целый литр такого средства составили меньеш 400 рублей.