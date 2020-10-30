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Лукашенко пригрозил протестующим словами «мы в плен никого не берем»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестующие в стране переступили за «красные линии». Глава государства подчеркнул, что власти теперь не будут «брать в плен» оппозиционеров.

«Те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем», — цитирует Лукашенко «БелТА».

В качестве перехода протестующими «красной линии» Лукашенко ранее назвал повреждение железнодорожного оборудования, что в теории может привести к авариям, а также поломку светофоров в Минске.

«Если кто-то прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше — все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать», — добавил президент.

Белорусский лидер подчеркнул, что необходимо реагировать на протесты «красиво, чтобы комар носа не подточил». Ранее Лукашенко поручил усилить безопасность границ страны и обеспечить общественную безопасность в регионах.

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xumepa312

Да да и увеличение цен тоже игнорируйте! это вам просто кажется!

парарара

Полностью согласен. Зачем над чем-то задумываться, если вместе с падающим рублём, за последние 6 лет...

fiopan

Летает в небесах где то, в 3 раза уже за его время правления нац валюта обесценилась

Uynachalnica

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paramedic

Нормально, чо! Люди всю свою жизнь отстегивали государству часть заработка, государство пользовалось...