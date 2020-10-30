Лукашенко пригрозил протестующим словами «мы в плен никого не берем»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестующие в стране переступили за «красные линии». Глава государства подчеркнул, что власти теперь не будут «брать в плен» оппозиционеров.

«Те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем», — цитирует Лукашенко «БелТА».

В качестве перехода протестующими «красной линии» Лукашенко ранее назвал повреждение железнодорожного оборудования, что в теории может привести к авариям, а также поломку светофоров в Минске.

«Если кто-то прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше — все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать», — добавил президент.

Белорусский лидер подчеркнул, что необходимо реагировать на протесты «красиво, чтобы комар носа не подточил». Ранее Лукашенко поручил усилить безопасность границ страны и обеспечить общественную безопасность в регионах.