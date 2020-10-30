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Дизайн Windows 10 серьезно обновят

Источник:
WindowsCentral
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Фото: © Sibnet.ru

Операционную систему Windows 10 ждут большие изменения в 2021 году, следующее крупное обновление «десятки» принесет с собой значительные изменения пользовательского интерфейса.

Изменения затронут многие элементы интерфейса верхнего уровня, такие как меню «Пуск», «Центр уведомлений» и «Проводник». Дизайн интерфейса станет более современным, получит улучшенные анимированные элементы и новые функции, пишет WindowsCentral, ссылаясь на источники в Microsoft.

Помимо обновленного интерфейса, в операционной системе появятся новые функции. В частности, Windows 10 получит глубокую интеграцию с устройствами, оснащенными сенсорными дисплеями.

Изменения пользовательского интерфейса Windows 10 разрабатываются в рамках проекта с кодовым названием Sun Valley. Предполагается, что изменения будут включены в состав следующего крупного обновления программной платформы, которое должно выйти во второй половине 2021 года.

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