Windows 10 удалила легендарную программу

Свежее обновление для Windows 10 удаляет программу Adobe Flash Player и препятствует повторной ее установке. Легендарный плеер использовался операционными системами более 10 лет, однако срок его официальной поддержки истекает в 2020 году.

Апдейт получил тематическое название Update for the removal of Adobe Flash Player: October 27, 2020. С начала следующего года обновление станет обязательным, его начнут распространять через утилиту Windows Update.

Компания Adobe летом 2020 года объявила на своем официальном сайте, что прекратит обновлять и поддерживать Adobe Flash Player после 31 декабря 2020 года. Причиной было названо появление и совершенствование стандартов HTML5, WebGL и WebAssembly.

Adobe Flash Player — мультимедийная платформа для воспроизведения flash-контента, включая игры и видео. Некоторые сайты используют технологию для отображения содержимого веб-страниц.

Ранее Microsoft убрала Flash из своего браузера Edge. Браузер Google Chrome предупредил пользователей, что также перестанет работать с кодом Flash Player с января 2021 года. Adobe будет выпускать обновления для Adobe Flash Player до конца 2020 года, после чего программу заблокируют.