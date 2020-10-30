Сотрудники «Тяжстанкогидропресс» заявили о задержке зарплаты

Сотрудники новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» заявили о задержке
заработной платы и неполной ее выплате. Руководство предприятия не дает свою
оценку ситуации.
В июне собственник ПАО «Тяжстанкогидропресс» Николай
Степакин говорил мэру Новосибирска Анатолию Локтю, что осенью может остановить
деятельность из-за отсутствия заказов. Мощности
завода позволяют выполнять крупные заказы для госкорпораций, но они не
проявляют интереса к новосибирскому предприятию. Локоть обещал лоббировать интересы завода.
«Хронические задержки зарплаты, не начисление районного
коэффициента, не выдача спецодежды… А в сентябре люди недополучили от 50% и
выше заработной платы за полностью отработанное рабочее время. Это привело к
тому, что ряд работников получили меньше минимального размера оплаты труда (15,1
тысячи рублей), что является грубым нарушением норм трудового законодательства
РФ», — говорится в сообщении Федерации профсоюзов Новосибирской области.
Полсотни рабочих планируют выйти на пикет у предприятия,
чтобы отстоять свои права. Уведомления о пикете они подали в мэрию города.
«Комментарии пока не даем», — сказала Sibnet.ru секретарь в
приемной завода.
ПАО «Тяжстанкогидропресс» производит тяжелые станки и
гидравлические прессы, отливает чугунные изделия массой до 18 тонн, производит
термическую, механическую и токарную обработку, шлифовку крупногабаритных
деталей и другие работы. На предприятии трудится 430 человек.