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Сотрудники «Тяжстанкогидропресс» заявили о задержке зарплаты

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс»
Фото: Новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс» © ПАО «Тяжстанкогидропресс»

Сотрудники новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» заявили о задержке заработной платы и неполной ее выплате. Руководство предприятия не дает свою оценку ситуации.

В июне собственник ПАО «Тяжстанкогидропресс» Николай Степакин говорил мэру Новосибирска Анатолию Локтю, что осенью может остановить деятельность из-за отсутствия заказов.  Мощности завода позволяют выполнять крупные заказы для госкорпораций, но они не проявляют интереса к новосибирскому предприятию. Локоть обещал лоббировать интересы завода.

«Хронические задержки зарплаты, не начисление районного коэффициента, не выдача спецодежды… А в сентябре люди недополучили от 50% и выше заработной платы за полностью отработанное рабочее время. Это привело к тому, что ряд работников получили меньше минимального размера оплаты труда (15,1 тысячи рублей), что является грубым нарушением норм трудового законодательства РФ», — говорится в сообщении Федерации профсоюзов Новосибирской области.

Полсотни рабочих планируют выйти на пикет у предприятия, чтобы отстоять свои права. Уведомления о пикете они подали в мэрию города.

«Комментарии пока не даем», — сказала Sibnet.ru секретарь в приемной завода.

ПАО «Тяжстанкогидропресс» производит тяжелые станки и гидравлические прессы, отливает чугунные изделия массой до 18 тонн, производит термическую, механическую и токарную обработку, шлифовку крупногабаритных деталей и другие работы. На предприятии трудится 430 человек. 

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