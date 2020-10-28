Красноярский экс-депутат Быков получил еще одно уголовное дело

Экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков, обвиняемый в руководстве преступным сообществе и организации убийств, стал фигурантом еще одного уголовного дела, его подозревают в неуплате налогов на сумму более 70 миллионов рублей, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Возбуждено уголовное дело в отношении Анатолия Быкова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

Согласно представленным материалам, в период с 2017 по 2019 годы Анатолием Быковым в качестве физического лица не уплачены налоги на сумму более 65 миллионов рублей. В 2017 году Анатолием Быковым, как индивидуальным предпринимателем не уплачены налоги на сумму более 12 миллионов рублей.

Быков собирался избираться в Госдуму в 2021 году. Но в мае его задержали, предъявив ему обвинения в организации убийства и в руководстве преступным сообществом. В ходе расследования последнего, сыщики получили информацию о причастности Быкова к совершению преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33 УК РФ, частью 3 статьи 30 УК РФ, частью 1 статьи 105 УК РФ (подстрекательство к убийству).

По версии следствия, осенью 2004 года в поселке Удачном Быков уговорил своего знакомого убить 38-летнего вице-президента федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского. Киллер из автомата Калашникова расстрелял автомобиль BMW, в котором ехал Грабовский. Но потерпевший сумел увести автомобиль с линии обстрела и спасти себе жизнь.