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Samsung представил уникальный дисплей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Johan Larsson / Attribution License

Специалисты южнокорейской компании Samsung совместно с учеными из Стэнфордского университета разработали дисплей с рекордным разрешением, сообщается на сайте учебного заведения.

Полученная OLED-панель имеет показатель плотности пикселей около 10 тысяч на дюйм. Сейчас плотность пикселей дисплеев у смартфонов варьируется от 400 до 500 пикселей на дюйм. Она предназначена для использования в гаджетах, экран которых находится очень близко к пользователю.

Фото: © Courtesy Samsung Advanced Institute of Technology

Разработка базируется на существующей технологии органических светодиодов, при этом ученые использовали наработки, которые используются для изготовления солнечных панелей, отмечается в сообщении.

При создании панели между слоями используются специальные металлические пленки для излучения света. Предположительно, экраны нового типа будут применять в VR-гарнитурах и подобных аксессуарах, в которых разрешение экрана имеет определяющее значение.

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