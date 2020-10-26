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Заряжаемый от лазерного луча дрон запатентовали в России

Источник:
ТАСС
202 0
Фото: Игоревич / CC BY-SA 3.0

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» получила патент на квадрокоптер, способный получать энергию от лазерного луча, сгенерированного на земле, в воздухе или в космосе, говорится в патенте, опубликованном Федеральным институтом промышленной собственности.

«Электромагнитное излучение от системы генерации лазерного излучения, размещенной на наземной, воздушной или космической станции управления, системой формирования и наведения формируется в лазерный пучок с заданными параметрами и с помощью системы поиска, слежения и наведения направляется на корпус квадрокоптера», — приводит ТАСС содержание патента.

Излучение лазерного пучка направляется в фотоэлектрические преобразователи, проходит через фотоэлементы и на выходе преобразуется в фотоэлектрический ток. Он в свою очередь преобразуется в переменный, который необходим для электромоторов, приводящих винты в движение.

«Изобретение относится к области беспилотных авиационных устройств, использующих технологию вертикального взлета и посадки, предназначенных для проведения научных исследований, доставки грузов, аэрофотографирования и видеонаблюдения с возможностью передачи информации, получаемой бортовыми датчиками», — отмечается в документе.

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Квадракоптер может применяться в разное время суток в отличие от конструкций, которые преобразуют солнечную энергию. Он предназначен для использования в ситуациях, где не нужны высокие скорости полета, но требуется большое время зависания над объектом исследования.

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Топ комментариев

Е. Рудаков

Это не бои без правил а бои смешанного стиля колхозник. Да и кого интересует что ты там считаеш

Uynachalnica

Тут скорее речь не о доверии, а о нахождении на слуху!

Uynachalnica

Черный день российской - это когда тебя назначили за нее отвечать!

w22218

владельцев этих устройств, имеют, а они радуются от этого... крутые...

лачинов

Разве французы виноваты в том, что адепты этой веры ассоциируются с террором во всем мире?