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Тяжелый беспилотник «Охотник» сделают дальним перехватчиком

Источник:
ТАСС
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Фото: © Минобороны России

Минобороны России предложило использовать тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» для дальнего перехвата воздушных целей.

«Согласно предложенной ведомством концепции применения, "Охотник" с оружием большой дальности будет выводиться на рубежи в несколько тысяч километров на перехват самолетов противника, то есть будет атаковать воздушные цели еще до их подхода к зоне противовоздушной обороны», — сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.

По словам источника, полет «Охотника» будет координироваться одновременно с наземных пунктов управления, с пилотируемых истребителей Су-57 и через спутники.

При этом благодаря искусственному интеллекту «Охотник» сможет самостоятельно выполнять боевые задачи. «Предполагается, что этот БПЛА также будет иметь режим полностью автономной работы и сможет самостоятельно вести поиск отдельных типов целей, докладывать о них и атаковать», — рассказал источник.

Разработанный в конструкторском бюро Сухого беспилотник «Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло» с применением технологии «стелс», что снижает его радиолокационную заметность. По данным открытых источников, взлетная масса аппарата составляет до 20 тонн, максимальная скорость полета « около 1 000 километров в час.

«Охотник» впервые поднялся в воздух 3 августа 2019 года с аэродрома Новосибирского авиационного завода имени Чкалова, где он был собран. Серийные поставки беспилотника планируется начать с 2024 года.

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