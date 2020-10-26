Четверо в «Жигулях» погибли после ДТП с грузовиком под Ачинском. ВИДЕО

Несовершеннолетний водитель и трое его пассажиров погибли после столкновения с грузовиком на трассе в Красноярском крае, сообщает ГУ МВД по региону.

Предварительно установлено, что около 10.00 по местному времени (06.00 мск) в понедельник на 776 километре автодороги Р-255 «Сибирь» в Емельяновском районе произошло столкновение грузового автомобиля DAF с легковым автомобилем ВАЗ-2107. Водитель отечественного автомобиля двигался со стороны Красноярска в направлении Ачинска.

В результате столкновения погиб 17-летний водитель «Жигулей» и трое его пассажиров: 22-летняя женщина, четырехлетний мальчик и 18-летняя девушка. Погибшие – жители поселка 13 Борцов Революции.

Инспекторы ДПС осуществляют беспрепятственный проезд транспорта. Движение на месте происшествия затруднено, но осуществляется в обоих направлениях.