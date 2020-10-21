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Microsoft серьезно обновила Windows 10

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Microsoft выпустила обновление Windows 10 20H2, которое стало крупнейшим из запланированных на этот год. Апдейт скоро станет доступен всем пользователям, сообщается в официальном блоге операционной системы.

Windows 10 20H2 — это первая версия операционной системы с браузером Edge на базе Chromium. Также в обновленной «десятке» переработано меню «Пуск», цветные подложки под иконками приложений заменит прозрачный фон.

Уведомления в Windows после обновления до новой версии получат новые логотипы. Переработаны алгоритмы биометрического входа через систему Windows Hello, которая распознает пользователя по лицу или отпечаткам пальцев.

Кроме этого, пользователям обещают улучшение производительности. Так как компьютеров с Windows 10 очень много, автоматический апдейт будет осуществляться постепенно, чтобы избежать перегрузки сервера. Тем не менее, обновление можно инициировать вручную.

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