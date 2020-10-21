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Новосибирцам запретили ночные развлечения из-за коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников из-за роста заражения коронавируса запретил работу ночных клубов, кафе и ресторанов по ночам, и ввел двухнедельные каникулы, сообщает правительство региона.

Власти приняли решение с 26 октября вывести на каникулы все общеобразовательные школы в полном объеме. Осенние каникулы продлятся по 9 ноября. Обычно осенние каникулы продолжаются неделю и начинаются в последних числах октября или первых числах ноября.

В отношении учреждений среднего профессионального образования решено с 26 октября перевести на дистанционное образование первые курсы, изучающие общеобразовательные предметы.

Также штаб принял решение с 26 октября ограничить работу организаций общественного питания и ночных клубов – они не будут работать с 24.00 и до 8.00. За исключением заведений общественного питания в аэропортах, вокзалах и гостиницах.

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