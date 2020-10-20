Коновалов рассказал о губернаторской медстраховке

Глава Хакасии Валентин Коновалов опубликовал видео с ответами на вопросы подписчиков о том, как он переносит коронавирус, в том числе лечится ли он за счет особой губернаторской страховки.

Коновалов сообщил о том, что заболел коронавирусом в субботу. По его словам, к нему поступило много вопросов от подписчиков в соцсетях, поэтому он записал видео с ответами на них. Жители региона интересовались симптомами, самочувствием губернатора, как он лечится и существует ли коронавирус на самом деле. Также его спросили, есть ли у него особая медстраховка.

«Нет, у меня обычный полис ОМС, и нет никаких губернаторских страховок», — сказал Коновалов.

Он отметил, что не знает, где именно заразился коронавирусом, но теперь должен соблюсти карантин, все время болезни он будет работает удаленно.