Редкую пищуху сфотографировали в Красноярском крае

Краснокнижную птицу — пищуху сфотографировали в национальном
парке «Шушенский бор», сообщает пресс-служба нацпарка.
В Перовском лесничестве парка сфотографировали пищуху
обыкновенную. Это маленькая птица из отряда воробьинообразных с изогнутым
клювом и фигурными коричневыми надкрыльями. Название она получила за тонкое
пищащее пение. Пищуха является очень редкой как для равнинного, так и для
горного кластера. Она занесена в Приложение Красной книги Красноярского края.
Птица отличается и великолепным камуфляжем, сливаясь пестрым коричневым окрасом спины с корой деревьев, по которым она прыгает снизу-вверх по спирали, отыскивая яйца насекомых и пауков, а также личинки, которых она извлекает даже из очень узких щелей благодаря особенностям строения клюва.
Пищуха вне гнездового периода ведет одиночный образ жизни,
однако, в зимнее время может присоединяться к межвидовым стаям, используя
преимущества безопасной среды, которая создается за счет плотного наблюдения за
окружающей обстановкой.
Ведь у маленькой птички много естественных врагов. Среди них
большой пестрый дятел, белки и мелкие куньи. В природе ее средняя
продолжительность жизни составляет всего два года, хотя в неволе она с успехом
доживает и до восьмилетнего возраста.