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Редкую пищуху сфотографировали в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © национальный парк «Шушенский бор»

Краснокнижную птицу — пищуху сфотографировали в национальном парке «Шушенский бор», сообщает пресс-служба нацпарка.

В Перовском лесничестве парка сфотографировали пищуху обыкновенную. Это маленькая птица из отряда воробьинообразных с изогнутым клювом и фигурными коричневыми надкрыльями. Название она получила за тонкое пищащее пение. Пищуха является очень редкой как для равнинного, так и для горного кластера. Она занесена в Приложение Красной книги Красноярского края.

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Птица отличается и великолепным камуфляжем, сливаясь пестрым коричневым окрасом спины с корой деревьев, по которым она прыгает снизу-вверх по спирали, отыскивая яйца насекомых и пауков, а также личинки, которых она извлекает даже из очень узких щелей благодаря особенностям строения клюва.

Пищуха вне гнездового периода ведет одиночный образ жизни, однако, в зимнее время может присоединяться к межвидовым стаям, используя преимущества безопасной среды, которая создается за счет плотного наблюдения за окружающей обстановкой.

Ведь у маленькой птички много естественных врагов. Среди них большой пестрый дятел, белки и мелкие куньи. В природе ее средняя продолжительность жизни составляет всего два года, хотя в неволе она с успехом доживает и до восьмилетнего возраста.

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