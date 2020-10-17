Windows 10 покажет замедляющие работу ПК приложения

Windows 10 после грядущего патча начнет уведомлять пользователя о приложениях, которые замедляют работу операционной системы.

«Десятка» получит функцию, которая будет контролировать фоновый запуск программ. При старте Windows 10 будет проверять автоматически запущенные программы и предупреждать о потенциальных проблемах, пишет BleepingComputer.

Разработчики полагают, что новая функция позволит ускорить работу Windows. Сейчас она уже доступна в бета-версиях «десятки», чтобы ее активировать, нужно зайти в настройки приложений и включить функцию в разделе «Запуск приложений».

При этом функция имеет определенные ограничения — функция предупреждает только о приложениях, перечисленных на странице «Начальная загрузка», которая относится к параметрам приложений.