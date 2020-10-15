Навального нашли на немецком курорте

Российский оппозиционер после выписки из берлинской клиники «Шарите» проводит время в немецком курортном городе Ибах в природном парке Южный Шварцвальд.

Журналисты обратили внимание, что в городе большое количество полицейских, которые охраняют некую персону в соответствии с «повышенными требованиями безопасности». Утверждается, что этой персоной является Навальный, передает радиостанция SWR.

Накануне Навальный раскрыл имена людей, которые оплатили его лечение в «Шарите». Процедуры обошлись почти в 50 тысяч евро. Деньги на лечение вскладчину выделили бизнесмен Евгений Чичваркин, а также экономист Сергей Алексашенко и IT-специалист Роман Иванов.

Оппозиционеру стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, его госпитализировали в омскую больницу. 22 августа Навального в состоянии искусственной комы перевезли в Германию, где военные эксперты обнаружили в его организме следы яда «Новичок».