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Навального нашли на немецком курорте

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Российский оппозиционер после выписки из берлинской клиники «Шарите» проводит время в немецком курортном городе Ибах в природном парке Южный Шварцвальд.

Журналисты обратили внимание, что в городе большое количество полицейских, которые охраняют некую персону в соответствии с «повышенными требованиями безопасности». Утверждается, что этой персоной является Навальный, передает радиостанция SWR.

Накануне Навальный раскрыл имена людей, которые оплатили его лечение в «Шарите». Процедуры обошлись почти в 50 тысяч евро. Деньги на лечение вскладчину выделили бизнесмен Евгений Чичваркин, а также экономист Сергей Алексашенко и IT-специалист Роман Иванов.

Оппозиционеру стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, его госпитализировали в омскую больницу. 22 августа Навального в состоянии искусственной комы перевезли в Германию, где военные эксперты обнаружили в его организме следы яда «Новичок».

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Топ комментариев

владимир морозов 1963

ну всё, стране трындец с таким спецом..................

лачинов

А как вообще может Медведев координировать, оценивать и создавать то, в чем ни разу не специалист?Все...

Vicin

Лекарства нет, но вы держитесь.

Uynachalnica

Ну, а если не он, то кто?! Таких деятелей днем с огнем поискать!

brr7

они с чекистом одного роста)))