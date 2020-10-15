Красноярский золотодобытчик ответит за проблемы с размножением рыб

Следователи возбудили уголовное дело в отношении управляющего директора компании «Прииск Дражный» за ущерб экологии и незаконный оборот золота в Красноярском крае, сообщает СК РФ.

По предварительной версии следствия, в 2018 – 2019 годах компания «Прииск Дражный» добывала золото на территории Северо-Енисейского района Красноярского края, при проведении которых были нарушены правила охраны окружающей среды. Это привело к сокращению в реке Колома кормовой базы рыб и потере мест, пригодных для нереста хариуса, гольца, ельца.

Кроме того, в 2019 – 2020 годах данные работы проводились без оформления всей необходимой документации. По предварительным данным, ущерб от незаконной деятельности предприятия составил более 70 миллионов рублей. Следователи выявили факт незаконного хранения и реализации драгоценного металла на сумму более 340 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело в отношении управляющего директора прииска по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), статье 255 УК РФ (нарушение правил охраны и использования недр), части 4 статьи 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов).