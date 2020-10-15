Красноярский золотодобытчик ответит за проблемы с размножением рыб

Следователи возбудили уголовное дело в отношении управляющего
директора компании «Прииск Дражный» за ущерб экологии и незаконный оборот
золота в Красноярском крае, сообщает СК РФ.
По предварительной версии следствия, в 2018 – 2019 годах компания
«Прииск Дражный» добывала золото на территории Северо-Енисейского района
Красноярского края, при проведении которых были нарушены правила охраны окружающей
среды. Это привело к сокращению в реке Колома кормовой базы рыб и потере мест,
пригодных для нереста хариуса, гольца, ельца.
Кроме того, в 2019 – 2020 годах данные работы проводились
без оформления всей необходимой документации. По предварительным данным, ущерб
от незаконной деятельности предприятия составил более 70 миллионов рублей. Следователи
выявили факт незаконного хранения и реализации драгоценного металла на сумму
более 340 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело в отношении управляющего директора
прииска по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при
производстве работ), статье 255 УК РФ (нарушение правил охраны и
использования недр), части 4 статьи 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных
металлов).