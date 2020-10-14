Новосибирский полицейский назвал причину убийства трансгендера

Искитимский районный суд Новосибирской области арестовал экс-полицейского по подозрению в убийстве девушки-трансгендера, мужчина заявил, что так ответил на оскорбления, сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным СУ СК РФ по Новосибирской области, 5 октября, 20-летний сотрудник ППС у себя дома в селе Бурмистрово задушил знакомого, после чего вывез его тело за территорию поселка. Убитый говорил в СМИ, что он — трансгендер и представлялся женским именем. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

«Вину в совершении преступления он признал. На допросе он пояснил, что конфликт с потерпевшим возник из-за оскорблений последнего», — говорится в сообщении.

Суд арестовал уволенного полицейского. Он будет находится в СИЗО до 13 декабря.