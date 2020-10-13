Каникулы на Алтае увеличат из-за коронавируса

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил о взрывном росте заболеваемости коронавирусом и поручил на неделю увеличить осенние школьные каникулы, учителя должны будут работать дистанционно, сообщает правительство региона.

Предполагается, что каникулы на Алтае будут длиться с 23 октября по 8 ноября. Это позволит на 14-16 дней прервать сложившиеся контактные цепочки среди школьников, что должно значительно улучшить эпидемиологическую ситуацию в регионе.

При этом школы, в которых 30% и более учителей находятся на больничном, сами смогут принимать решения о досрочном уходе на каникулы. Учреждениям дополнительного образования придется перейти на дистант.

Томенко констатировал, что взрывной рост заболеваемости коронавирусом значительно увеличил нагрузку на систему здравоохранения в целом, но особенно в Барнауле и других крупных городах края. Это проявляется в работе и службы скорой помощи, и стационарной, и поликлинической сети.

«Резко и буквально в разы выросли показатели по заболеваниям, вызванным вирусом. Заболеваемость внебольничной пневмонией в сравнении с обычным средним многолетним уровнем возросла в семь раз. В неделю сейчас фиксируется около 1500 случаев. В связи с этим в крае за последние две недели в полтора раза увеличено количество дополнительных коек для таких больных в ковидных госпиталях», – сказано в сообщении.

При этом жители в социальных сетях размещают фото и видео больничных коридоров, забитыми людьми, ожидающими приема или КТ. Они жалуются, что дозвониться в больницу, чтобы вызвать врача, дождаться его или скорую практически невозможно.

На совещании также обсуждалась ситуация в аптеках края, где не хватает лекарств для лечения ОРВИ и коронавируса. Томенко поручил министру здравоохранения проработать с крупными дистрибьюторами вопрос поставки препаратов в частную аптечную сеть края.