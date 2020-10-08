Новая выставка откроется в поезде-музее новосибирского метро

Презентация новой выставки в поезде-музее новосибирского метрополитена состоится в четверг. Пассажиры увидят в вагонах картины художника-фронтовика Вениамина Чебанова, сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.

Экспозиция поезда-музея рассказывает о жизни и творчестве Чебанова. Пассажиры смогут увидеть репродукции полотен земляка, графики, линогравюр, иллюстраций к книгам. На плакатах выставки размещены цитаты художника о войне, солдате, Победе, назначении художника и искусства в современном мире.

Вениамин Чебанов — единственный в городе фронтовик, который пишет картины о Великой Отечественной войне. Их можно найти в музеях России, а также в частных собраниях Польши, Германии, Болгарии, Франции, Австрии, США, Канады, Китая, Японии и Финляндии.