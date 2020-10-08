НАВЕРХ

Новая выставка откроется в поезде-музее новосибирского метро

Источник:
Sibnet.ru
137 0
Фото: © Sibnet.ru

Презентация новой выставки в поезде-музее новосибирского метрополитена состоится в четверг. Пассажиры увидят в вагонах картины художника-фронтовика Вениамина Чебанова, сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.

Экспозиция поезда-музея рассказывает о жизни и творчестве Чебанова. Пассажиры смогут увидеть репродукции полотен земляка, графики, линогравюр, иллюстраций к книгам. На плакатах выставки размещены цитаты художника о войне, солдате, Победе, назначении художника и искусства в современном мире.

Вениамин Чебанов — единственный в городе фронтовик, который пишет картины о Великой Отечественной войне. Их можно найти в музеях России, а также в частных собраниях Польши, Германии, Болгарии, Франции, Австрии, США, Канады, Китая, Японии и Финляндии.

Еще по теме
РЖД вложит более 10 млрд в новосибирскую инфраструктуру
РЖД показали вагон с длинной полкой
Депутатам объяснили высокие цены на ГСМ в Забайкалье
Строительство нового моста парализовало левую часть Новосибирска
смотреть все
Новосибирск #Транспорт и дороги
КАРТИНА ДНЯ
•
Стали известны детали санкций против России из-за Навального
•
Глава МВД призвал увеличить штрафы за повторные нарушения
•
Склад с боеприпасами взорвался под Рязанью
•
Развлекайся с Ростелеком: играй и забирай бесплатно
Подробности
•
Армянин и азербайджанец: в чем разница?
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Загадка Вселенной: Нобелевская премия ушла в черную дыру
•
Болезнь без запаха и вкуса: как отличить коронавирус
Как это работает
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
НОВОСТИ СИБИРИ
«Красноярские столбы» стали самым посещаемым нацпарком России
Сибирь 08.10.2020 10:43
Рысенок в Забайкалье облюбовал сельскую баню
Сибирь 08.10.2020 10:06
Вертолет вывез сломавшего ногу парашютиста из томского леса
Сибирь 08.10.2020 09:58
Старинные кости для бабок раскопали в Кемерове
Сибирь 07.10.2020 17:54
Самое популярное
Фотоловушки зафиксировали смену медвежьей власти у Байкала
4643
Windows 10 предупредит о скорой смерти компьютера
3389
Прозрачная машина новосибирских блогеров удивила иностранцев
2937
Apple запатентовала гибкий самовосстанавливающийся экран
2851
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Стали известны детали санкций против России из-за Навального
•
Глава МВД призвал увеличить штрафы за повторные нарушения
•
Склад с боеприпасами взорвался под Рязанью
•
Развлекайся с Ростелеком: играй и забирай бесплатно
Как это работает
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Премьер Украины заявил о возможной отмене пенсий
67
Россия присоединилась к белорусским санкциям против ЕС
22
Навальный сравнил свое отравление с эпизодом из «Гарри Поттера»
22
Рассекречены переговоры Путина и Клинтона после гибели «Курска»
21
Евросоюз выделит €10 млн на «продвижение демократии»
17