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Глава Рубцовска заразился коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Рубцовска

Глава Рубцовска в Алтайском крае Дмитрий Фельдман получил положительный тест на коронавирус, сообщила администрация города.

#Здоровье
Томенко из госпиталя призвал жителей края к осторожности

Ближайшие две недели Дмитрий Фельдман проведет на самоизоляции. Положительный результат теста он получил во вторник, 6 октября. Госпитализация мэру не потребовалась, он находится на амбулаторном лечении дома.

Уточняется, что в отсутствии главы его обязанности исполняет первый заместитель Владимир Пьянков.

Ранее сообщалось, что коронавирус подтвердили у губернатора края Виктора Томенко, он находился на домашнем лечении, но позже его госпитализировали с двусторонней пневмонией. Из госпиталя Томенко обращался к жителям края, на видео была заметна сильная одышка у губернатора.

Также СМИ края сообщали, что якобы заболел коронавирусом и перешел на удаленную работу мэр Бийска Александр Студеникин, но эту информацию официально не подтверждали.

Тема: Распространение коронавируса
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