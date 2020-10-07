Глава Рубцовска заразился коронавирусом

Глава Рубцовска в Алтайском крае Дмитрий Фельдман получил положительный тест на коронавирус, сообщила администрация города.

#Здоровье Томенко из госпиталя призвал жителей края к осторожности

Ближайшие две недели Дмитрий Фельдман проведет на самоизоляции. Положительный результат теста он получил во вторник, 6 октября. Госпитализация мэру не потребовалась, он находится на амбулаторном лечении дома.

Уточняется, что в отсутствии главы его обязанности исполняет первый заместитель Владимир Пьянков.

Ранее сообщалось, что коронавирус подтвердили у губернатора края Виктора Томенко, он находился на домашнем лечении, но позже его госпитализировали с двусторонней пневмонией. Из госпиталя Томенко обращался к жителям края, на видео была заметна сильная одышка у губернатора.

Также СМИ края сообщали, что якобы заболел коронавирусом и перешел на удаленную работу мэр Бийска Александр Студеникин, но эту информацию официально не подтверждали.