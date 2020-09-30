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Томенко из госпиталя призвал жителей края к осторожности

Источник:
Sibnet.ru
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко из ковидного госпиталя, где он проходит лечение, обратился к жителям региона с призывом соблюдать осторожность и рассказал о планах по организации дополнительных мест в медучреждениях.

«Обращаюсь к вам из больницы, где прохожу лечение от коронавируса и пневмонии, которая из-за него развилась», – сказал губернатор.

Он добавил, что сегодня состояние позволяет обратиться к землякам, и поблагодарил всех за тысячи пожеланий скорейшего выздоровления и оказанную поддержку. Томенко напомнил жителям о важности соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

Губернатор сообщил, что ситуация в крае все еще напряженная, и добавил, что система здравоохранения региона ищет возможности перестроиться под сложные условия, в которых функционирует сегодня, мобилизовать все возможности.

«Уже на этой неделе дополнительные 500 коек наши медучреждения открыли для того, чтобы принимать больных с пневмонией, ковидных больных. До конца недели. Скорее всего, еще около 500 коек будет развернуто. Таким образом, порядка трех тысяч коек будет функционировать», – пояснил он.

Томенко отметил важность такого решения и уточнил, что сейчас у многих пациентов болезнь проходит в сложной форме, требующей постоянно врачебного наблюдения, медицинского ухода, процедур, включая капельницы.

На прошлой неделе сообщалось, что Томенко перешел на дистанционный режим работы после положительного теста на COVID-19. До этого он участвовал в праздновании Дня города в Барнауле, где масочный режим полностью игнорировался.

С 22 сентября губернатор находился дома на амбулаторном лечении и руководил правительством края дистанционно. 27 сентября его госпитализировали.

По данным оперштаба региона, всего в крае коронавирусом заболели 13 823, выздоровели 12 245 человек. За весь период умерли 484 человека с коронавирусом.

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