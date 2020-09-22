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Губернатор Алтайского края заразился коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко перешел на дистанционный режим работы после положительного теста на COVID-19. Несколько дней назад он участвовал в праздновании Дня города в Барнауле, где масочный режим полностью игнорировался.

Официальный портал региона сообщил, что с 22 сентября губернатор находится дома и проходит амбулаторное лечение. Руководит правительством края он дистанционно. Мероприятия с его личным участием отменены на ближайшие 10-14 дней.

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Томенко обратился к жителям края с призывом придерживаться необходимых мер безопасности и профилактики коронавируса, беречь себя и своих близких.

В то же время, судя по фотоотчету с Дня города, в прошедшие выходные Томенко принимал участие в массовых мероприятиях, на которых он был без маски, как и все его окружение. Ранее губернатора неоднократно упрекали в игнорировании масочного режима, им и введенного. 

Сообщалось, что на праздновании Дня города Томенко пообщался с представителями нескольких десятков общественных национальных организаций и с горожанами на улице Мало-Тобольской. Сколько именно человек контактировали с губернатором, и будут ли теперь на вирус проверять их, не сообщается. 

Две недели назад на заседании оперштаба края заявлялось о стабилизации ситуации с коронавирусом, регион перешел к третьему этапу снятия ограничений, на котором разрешается работа всех организаций, а также проведение мероприятий.

В конце июня Томенко уже приходилось самоизолироваться на неделю. Тогда коронавирусом заразилось сразу несколько сотрудников администрации губернатора и правительства края, с которыми он регулярно общался.

Тема: Распространение коронавируса
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