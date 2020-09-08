НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса

Автор:
Елена Кондратенко, Sibnet.ru
185 0
Фото: © Sibnet.ru
Прививки от гриппа бесплатно начнут ставить в поликлиниках Новосибирской области с 8 сентября. Врачи рассказали, можно ли делать прививку от гриппа беременным и детям, какие существуют противопоказания и защит ли вакцинация от гриппа от коронавируса.

В прошлом году от гриппа привили 1,4 миллиона жителей Новосибирской области. В этом году власти планируют привить 1,7 миллиона жителей. Стоимость одной ампулы около 200 рублей, в целом вакцина обошлась федеральному и региональному бюджету в 3,6 миллиона рублей.

Что такое прививка от гриппа?

Вакцина от гриппа содержит инактивированный (убитый) штамм вируса. Когда вакцина попадает в организм, иммунитет вырабатывает антитела. Затем, когда человек встречает вирус гриппа, он им не заболевает или переносит в легкой форме, так как уже есть антитела. Особенность гриппа — штаммы вируса меняются из года в год. Поэтому и вакцинация ежегодная.

Штаммы, которые должны содержать прививка в 2020 году, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения: A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1/pdm09), A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2), B/Washington/02/2019 — для трехкомпонентной вакцины. Для четырехкомпонентной — В/Phuket/3073/2013.

Бесплатно в любой поликлинике в этом году в Новосибирской области можно поставить трехкомпонентные вакцины — «Совигрипп» и «Флю-М». «Препараты проверены. Все штаммы обновлены в трехвалентной вакцине, обязательно нужно привиться», — сказала главный специалист по вакцинопрофилактике региона Татьяна Ивлева.

Единственная четырехвалентная вакцина есть у российского производителя — «Ультрикс Квадри». Ее можно поставить только в коммерческих клиниках.

Когда прививаться от гриппа в 2020 году?

«Логичнее и правильнее людям, которые планируют прививаться от коронавирусной инфекции, сделать прививку от гриппа сейчас. От коронавируса они в последующем привьются (не раньше) только через месяц», — отметила эксперт.

Она добавила, что прививки от коронавируса и гриппа не сочетаются и не могут ставиться в один раз. Вакцинация от коронавирусной инфекции предусматривает две инъекции с интервалом в три недели. Такой дозированный режим не предполагает совмещения с другой вакциной.

Кроме того, антитела после прививки формируются не сразу, а примерно за две недели, поэтому желательно сделать укол в сентябре, пока не начался сезон простуд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБольше спирта: какой антисептик убивает вирусы

Может ли прививка от гриппа косвенно защитить от коронавируса? Врач отметила, что прививки работают точечно и защищают только от того вируса, от которого вакцинировали. Но при этом медик посоветовала привиться от гриппа и в качестве косвенной профилактики коронавируса.

«Если человек привьется от гриппа, то нельзя обещать, что у него будет защита от других ОРВИ или коронавируса. Но после гриппа иммунитет снижен и в этот период человек легко заболевает другими инфекциями. А если он привился, не переболел гриппом и иммунитет в порядке, то у него меньше шансов заболеть», — пояснила Ивлева.

Кому прививка от гриппа обязательна?

«Это все дети с шестимесячного возраста, люди старше 55 лет, взрослые из группы риска по тяжелому течению гриппа — пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхолегочным и эндокринными нарушениями. Любое серьезное заболевание — это повод защититься от гриппа», — считает специалист по вакцинопрофилактике.

Также есть профессиональные группы риска — те, кто контактируют с большим количеством людей на работе. Это педагоги, медицинские работники, сфера обслуживания, транспорта. Им также надо привиться, чтобы не распространять инфекцию.

«Всем людям из этой группы риска надо задуматься также о вакцинации от пневмококковой инфекции, которая будет циркулировать вместе с гриппом», — добавила врач.

Также прививку рекомендуют беременным. Многие из них отказываются от вакцины, считая, что она плохо скажется на здоровье ребенка. Врач подчеркнула, что безопасность вакцинации беременных во всем мире доказана и эффективность очень хорошая.

«Когда мы вакцинируем беременную женщину от гриппа, мы защищаем женщину, а она передает антитела ребенку, и до 6 месяцев у него есть иммунитет», — добавила Ивлева.

В планах Минздрава привить от гриппа 5 тысяч беременных в Новосибирской области, в прошлом году вакцину поставило такое же количество будущих мам.

Какие противопоказания?

По заверениям специалистов, противопоказаний мало. Есть временные, например, наличие острого или обострение хронического заболевания. В таком случае врач ждет, когда пройдет обострение или произойдет стабилизация. 

Переболевшие коронавирусом по согласованию с врачом также могут привиться от гриппа, никаких причин отказываться от вакцины нет. Наоборот, их иммунитет снижен после инфекции и они могут быть удобной мишенью для других болезней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПризнания медиков: иммуномодуляторы бесполезны и вредны

«Есть абсолютные противопоказания. Большинство вакцин выращивается на эмбрионах кур, если у человека тяжелые аллергические реакции – отек Квинке или анафилактический шок на белок куриного яйца, ему не могут поставить прививку от гриппа. Также нельзя ставить, если была очень тяжелая реакция на предыдущее введение вакцины», — отметила Ивлева.

При этом она уточнила, что просто аллергия на белок яйца, если реакция не тяжелая, например, покраснение щек, не является противопоказанием. 

Еще по теме
Первую партию вакцины от COVID для групп риска выпустили в России
Педагоги двух школ Забайкалья массово заболели коронавирусом
Класс в новосибирской школе закрыли на карантин из-за COVID-19
Коронавирус прогнал вшей из школ Бурятии
смотреть все
Жизнь #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп за Навального ударит по России «газовой дубинкой»
•
Бюджетникам с октября пересчитают зарплаты
•
Курс евро превысил 90 рублей
•
Россия распечатает «главную кубышку»
Подробности
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Дорогая осень 2020-го: на что вырастут цены?
•
Рубль, санкции, вопросы: чем кома Навального обернется для России
Как это работает
•
Какой ноутбук нужен школьнику: производительность и безопасность
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
IP и угол обзора: выбираем камеру для уличного наблюдения
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
Сибирь 08.09.2020 07:44
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
Сибирь 08.09.2020 01:02
Новосибирцы скупили большие телевизоры на карантине
Сибирь 07.09.2020 18:04
Сибиряков уличили в частом общении с психологами
Сибирь 07.09.2020 17:50
Самое популярное
Штормовое предупреждение по заморозкам передали в Новосибирске
8412
Звезда «Аквамена» станет первым в мире ведьмаком
7985
Выборы 13 сентября: как узнать своего кандидата?
4606
Жена новосибирского политика Толоконская раскритиковала тесты на COVID
3792
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Трамп за Навального ударит по России «газовой дубинкой»
•
Бюджетникам с октября пересчитают зарплаты
•
Курс евро превысил 90 рублей
•
Россия распечатает «главную кубышку»
Подробности
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Дорогая осень 2020-го: на что вырастут цены?
•
Рубль, санкции, вопросы: чем кома Навального обернется для России
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Какой ноутбук нужен школьнику: производительность и безопасность
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Россия обвинила Запад в создании «Новичка»
88
Эксперты обнаружили яд на бутылке Навального
41
Новосибирцы признались в ненависти к мигрантам
34
Берлин опроверг заявление Лукашенко о фальсификации с Навальным
31
Белоруссия перебросит энергопотоки из Литвы в порты России
30