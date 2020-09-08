Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса

Прививки от гриппа бесплатно начнут ставить в поликлиниках Новосибирской области с 8 сентября. Врачи рассказали, можно ли делать прививку от гриппа беременным и детям, какие существуют противопоказания и защит ли вакцинация от гриппа от коронавируса.

В прошлом году от гриппа привили 1,4 миллиона жителей Новосибирской области. В этом году власти планируют привить 1,7 миллиона жителей. Стоимость одной ампулы около 200 рублей, в целом вакцина обошлась федеральному и региональному бюджету в 3,6 миллиона рублей.

Что такое прививка от гриппа?

Вакцина от гриппа содержит инактивированный (убитый) штамм вируса. Когда вакцина попадает в организм, иммунитет вырабатывает антитела. Затем, когда человек встречает вирус гриппа, он им не заболевает или переносит в легкой форме, так как уже есть антитела. Особенность гриппа — штаммы вируса меняются из года в год. Поэтому и вакцинация ежегодная.

Штаммы, которые должны содержать прививка в 2020 году, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения: A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1/pdm09), A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2), B/Washington/02/2019 — для трехкомпонентной вакцины. Для четырехкомпонентной — В/Phuket/3073/2013.

Бесплатно в любой поликлинике в этом году в Новосибирской области можно поставить трехкомпонентные вакцины — «Совигрипп» и «Флю-М». «Препараты проверены. Все штаммы обновлены в трехвалентной вакцине, обязательно нужно привиться», — сказала главный специалист по вакцинопрофилактике региона Татьяна Ивлева.

Единственная четырехвалентная вакцина есть у российского производителя — «Ультрикс Квадри». Ее можно поставить только в коммерческих клиниках.

Когда прививаться от гриппа в 2020 году?

«Логичнее и правильнее людям, которые планируют прививаться от коронавирусной инфекции, сделать прививку от гриппа сейчас. От коронавируса они в последующем привьются (не раньше) только через месяц», — отметила эксперт.



Она добавила, что прививки от коронавируса и гриппа не сочетаются и не могут ставиться в один раз. Вакцинация от коронавирусной инфекции предусматривает две инъекции с интервалом в три недели. Такой дозированный режим не предполагает совмещения с другой вакциной.



Кроме того, антитела после прививки формируются не сразу, а примерно за две недели, поэтому желательно сделать укол в сентябре, пока не начался сезон простуд.





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Может ли прививка от гриппа косвенно защитить от коронавируса? Врач отметила, что прививки работают точечно и защищают только от того вируса, от которого вакцинировали. Но при этом медик посоветовала привиться от гриппа и в качестве косвенной профилактики коронавируса.



«Если человек привьется от гриппа, то нельзя обещать, что у него будет защита от других ОРВИ или коронавируса. Но после гриппа иммунитет снижен и в этот период человек легко заболевает другими инфекциями. А если он привился, не переболел гриппом и иммунитет в порядке, то у него меньше шансов заболеть», — пояснила Ивлева.

Кому прививка от гриппа обязательна?

«Это все дети с шестимесячного возраста, люди старше 55 лет, взрослые из группы риска по тяжелому течению гриппа — пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхолегочным и эндокринными нарушениями. Любое серьезное заболевание — это повод защититься от гриппа», — считает специалист по вакцинопрофилактике.



Также есть профессиональные группы риска — те, кто контактируют с большим количеством людей на работе. Это педагоги, медицинские работники, сфера обслуживания, транспорта. Им также надо привиться, чтобы не распространять инфекцию.



«Всем людям из этой группы риска надо задуматься также о вакцинации от пневмококковой инфекции, которая будет циркулировать вместе с гриппом», — добавила врач.



Также прививку рекомендуют беременным. Многие из них отказываются от вакцины, считая, что она плохо скажется на здоровье ребенка. Врач подчеркнула, что безопасность вакцинации беременных во всем мире доказана и эффективность очень хорошая.



«Когда мы вакцинируем беременную женщину от гриппа, мы защищаем женщину, а она передает антитела ребенку, и до 6 месяцев у него есть иммунитет», — добавила Ивлева.



В планах Минздрава привить от гриппа 5 тысяч беременных в Новосибирской области, в прошлом году вакцину поставило такое же количество будущих мам.

Какие противопоказания?

По заверениям специалистов, противопоказаний мало. Есть временные, например, наличие острого или обострение хронического заболевания. В таком случае врач ждет, когда пройдет обострение или произойдет стабилизация.



Переболевшие коронавирусом по согласованию с врачом также могут привиться от гриппа, никаких причин отказываться от вакцины нет. Наоборот, их иммунитет снижен после инфекции и они могут быть удобной мишенью для других болезней.





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«Есть абсолютные противопоказания. Большинство вакцин выращивается на эмбрионах кур, если у человека тяжелые аллергические реакции – отек Квинке или анафилактический шок на белок куриного яйца, ему не могут поставить прививку от гриппа. Также нельзя ставить, если была очень тяжелая реакция на предыдущее введение вакцины», — отметила Ивлева.



При этом она уточнила, что просто аллергия на белок яйца, если реакция не тяжелая, например, покраснение щек, не является противопоказанием.