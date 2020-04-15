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Больше спирта: какой антисептик лучше

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Мытье рук с мылом — одна из главных рекомендаций по предотвращению заражения коронавирусом. В общественных местах или транспорте альтернативой станет антисептик. Что должно быть в составе средства, чтобы оно было эффективным?

На этикетке настоящего антисептика должно быть наименование «средство дезинфицирующее», и указание, что он предназначен для гигиенической обработки рук, разъясняет Роспотребнадзор. Форма средства может быть любой — раствор, гель, салфетки, спрей.

Наиболее предпочтительными с точки зрения эффективности и безопасности антимикробными действующими средствами являются спирты. Для обеспечения быстрого антимикробного действия их содержание должно быть не менее 60%.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует использовать этанол 80% или изопропиловый спирт 75%, дополнительные ингредиенты — глицерин и перекись водорода.

Антисептики нужны строго для обработки рук и поверхностей. Их нельзя наносить на открытые раны. Если средство попадает в глаза, их следует сразу же промыть водой. Также исключено применение санитайзеров внутрь.

Почему антисептик не работает?

Спиртосодержащие антисептики для рук могут оказаться неэффективными в низких количествах или концентрациях. При использовании санитайзера с изопропиловым спиртом надо учитывать, что он испаряется за 10-15 секунд.

Использовать водку как антисептик для рук или на ее основе делать противовирусный раствор бесполезно, так как ее объем спирта — 40% — недостаточен для дезинфекции.

Популярный антисептик хлоргексидин больше предназначен для защиты от бактерий, но в крайнем случае можно использовать и его, говорится в рекомендациях ВОЗ.

Делать санитайзер из чистого спирта тоже опасно. Он сушит и раздражает кожу. Из-за этого на ней появляются микротрещины, в которые может попасть вирус.

Изготовление антисептика дома — не очень хорошая идея, считает завкафедрой дерматовенерологии Факультета непрерывного медицинского образования медицинского института РУДН Антон Молочков.

«Сложно соблюсти пропорции, спирта может быть просто меньше чем нужно для дезинфицирующего эффекта, а вред коже он все равно нанесет», — отметил специалист.

Как помочь коже рук?

От частого использования антисептических средств кожа рук может сохнуть и шелушиться. В этом случае следует использовать эмоленты — косметические средства, которые задерживают воду в клетках кожи, советует Молочков.

На рынке существует множество разных по цене и составу эмолентов: на основе мочевой кислоты, гиалоурановой кислоты и так далее.

Фото: © Sibnet.ru
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