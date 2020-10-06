Коновалов собрал больше всех негативных комментариев

Глава Хакасии Валентин Коновалов чаще других губернаторов фигурировал в негативных комментариях в соцсетях в сентябре, сообщил Центр политической конъюнктуры.

Общее количество упоминаний глав регионов в сентябре по сравнению с августом снизилось на 185 тысяч сообщений, составив 1,31 миллиона сообщений.

«Первое место по доле негативных упоминаний занимает Валентин Коновалов (19,72% — скандал с проверкой махинаций в Минобрнауке Хакасии)», — говорится в сообщении.

#Деньги Жены сибирских губернаторов: чья богаче?

Речь о скандале с выкупов помещений детсадов по программе «Демография». Правительство Хакасии получило на эти цели 96 миллионов рублей из федерального бюджета. Вместо того, чтобы окупать готовые здания и помещения, начали их строить без проектно-сметной документации и Госэкспертизы.

Три садика «условно готовы», но не везде качество зданий позволяет принимать дошколят. Антимонопольная служба и правоохранительные органы дадут принципиальную оценку действиям причастных к строительству детских садов лиц.

Лидером по позитивным комментариям в свой адрес среди сибирских губернаторов стал глава Томской области Сергей Жвачкин.