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Предзимье придет в регионы Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сезон предзимья начинается в нескольких регионах России, в том числе в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Север Новосибирской, Томской, Кемеровской областей — там ожидается похолодание. (Регионы) попрощаются с осенней погодой», — цитирует ТАСС  Варакина.

Предзимье также начнется в Магаданской области, на Камчатке и Сахалине, в Якутии. На территориях похолодает, начнутся дожди со снегом.

Предзимье является одним из шести естественных синоптических сезонов. Оно начинается обычно с середины октября и длится почти до начала третьей декады декабря.

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Топ комментариев

1voland1

Это как надо ненавидеть мужской пол что бы сделать такое. Там видимо с головой проблемы у этой девочки...

лачинов

То же мне борец за справедливость. Дешевый самопиар, и ничего больше.

pepelmetal

Пусть на навальнага в суд подают, и выжимают его по полной программе!

gda07081974

Ну что тут скажешь?)))Феминистка Александра Натальевна https://youtu.be/KLYlIQ2oqJE через @YouTube

matsko25

Жрать скоро нечего будет а они там про детей все время пропаганду ведут РОЖАЙ бери ИПОТЕКУ и горбаться...