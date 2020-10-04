Предзимье придет в регионы Сибири

Сезон предзимья начинается в нескольких регионах России, в том числе в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Север Новосибирской, Томской, Кемеровской областей — там ожидается похолодание. (Регионы) попрощаются с осенней погодой», — цитирует ТАСС Варакина.

Предзимье также начнется в Магаданской области, на Камчатке и Сахалине, в Якутии. На территориях похолодает, начнутся дожди со снегом.

Предзимье является одним из шести естественных синоптических сезонов. Оно начинается обычно с середины октября и длится почти до начала третьей декады декабря.