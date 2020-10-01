Оппозиционные депутаты в Туве сложили полномочия

Два единственных оппозиционных депутата Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва, члены ЛДПР Андриан Оорджак и Виктор Попов сложили полномочия, сообщается на сайте регионального отделения партии.

«Андриан Оорджак и Виктор Попов, депутаты от Верховного Хурала республики Тыва третьего созыва от партии ЛДПР заявили о досрочном прекращении депутатских полномочий. В рамках плановой ротации Ооржак и Попов передадут свои депутатские мандаты соратникам по партии. Они изначально заявляли, что народный избранник не должен держаться за свое кресло», — говорится в сообщении.

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За год работы в парламенте Тувы фракция ЛДПР приняла 578 обращений граждан, более 50% из них были рассмотрены. Депутатами партии отправлены запросы в соответствующие органы, по которым проводились проверки.

«Теперь настала очередь других депутатов от партии, которые будут также верно служить избирателям республики. Мандаты будут переданы согласно законодательству. Андриан Ооржак и Виктор Попов продолжат свою партийную работу, но уже в качестве общественных и политических деятелей», — говорится в сообщении.

При этом Ооржак ранее говорил, что планирует выдвигать свою кандидатуру на пост главы Тувы на выборах в 2021 году, чтобы составить конкуренцию Шолбану Кара-Оолу, который находится на этом посту 13 лет.