Власти Хакасии обрадовались реакции на бренд «АхУхВау»

Власти Хакасии представили новый туристический бренд Республики, население возмутил слоган «АхУхВау». Замглавы региона Ирина Войнова обрадовалась живой реакции людей на туристический бренд.

Власти представили комплекс дизайнерских разработок, связанных между собой единым замыслом. Внедрение новой туристической символики планировали начать с 28 сентября. Кроме слогана «Земля пяти стихий» появился и задорный «Хакасия — это ух! Это ах! Это вау!». На него многие жители отреагировали неоднозначно.

«Никто из высказавшихся экспертов не озвучил ничего конкретного против цвето-графического комплекса. И практически сто процентов высказавшихся экспертов резко отторгли текстовую составляющую – слоган. Хотя, если честно, не ожидала, что эту вирусную версию многие воспримут всерьез. Более чем уверена, что такой реакции просто графика не вызвала бы, и очень благодарна всем комментаторам», — написала в соцсетях Войнова.

Она отметила, что с графикой и содержанием работа продолжится, и предложила всем направлять свои идеи и пожелания в Туристский информационный центр Хакасии до 10 октября.