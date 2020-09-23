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Путин счел хамством санкции Запада против МС-21

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Корпорации «Иркут»

Президент России Владимир Путин назвал хамством отказ западных стран поставлять в Россию композиты для российского самолета МС-21.

«Ничего не имеет общего с оборонным комплексом наш новый среднемагистральный самолет МС-21. Взяли и по соображениям недобросовестной конкуренции партнеры наши прекратили поставку соответствующих композитных материалов для крыла. Ну, что это такое? Ну, это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил», — сказал Путин на встрече с представителями атомной отрасли в среду.

По его мнению, это сделано, чтобы российские самолетостроители вышли на рынок позже, когда ниша уже будет занята.

МС-21 — среднемагистральный пассажирский самолет, создаваемый предприятиями «Ростеха». Начало серийного производства самолета уже неоднократно переносилось, по последним официальным данным — на конец 2021 года. Одной из причин стали санкции США в отношении компании «Аэрокомпозит», повлекшие прекращение поставок композиционных материалов для создания самолета.

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