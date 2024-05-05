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МИД оценил вероятность полного разрыва со странами Прибалтики

Источник:
РИА Новости
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Все межгосударственные связи со странами Прибалтики уже разорваны из-за их враждебной политики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия никогда не выступает инициатором разрыва дипломатических отношений с другими странами, стремясь сохранить возможность для диалога», — сказала она РИА Новости, отвечая на вопрос о вероятности полного разрыва отношений РФ со странами Прибалтики.

Захарова подчеркнула, что «недружественные государства делают все возможное, чтобы осложнить нормальное взаимодействие». По ее мнению, особенно «преуспели» в этом страны Прибалтики.

«Из-за открыто враждебной линии Вильнюса, Риги и Таллина разорваны все межгосударственные, межведомственные, региональные и отраслевые связи с Россией», — резюмировала дипломат.

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