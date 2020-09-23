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Новосибирский завод Элсиб загрузится заказами вперед на 30 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирский производитель оборудования для ТЭЦ и АЭС— Элсиб будет обеспечен заказами практически на 30 лет вперед, благодаря модернизации на генерирующих предприятиях, рассказал журналистам гендиректор завода Дмитрий Безмельницын.

По итогам 2020 года завод ожидает рост выручки и чистой прибыли на уровне 40% — до 3,3 миллиардов рублей и 72 миллионов рублей соответственно. Всего сейчас в работе 202 единицы продукции, включая гидрогенераторы и крупные электрические машины.

Один из факторов роста заказов — размещение на заводе заказов предприятий-участников федеральной программы модернизации генерирующих объектов в 2022–2031 годах. Кроме того, в энергетике накопился износ, на ряде станций генераторы выработали свой ресурс, подчеркнул гендиректор.

Завод — участник программ Росатома: поставляет электродвигатели. Их устанавливают, как на энергоблоки России, так и для строящихся новых блоков АЭС за пределами РФ — например, в Индии, Турции, Китае.

В перспективе завод будет обеспечен заказами практически на 30 лет вперед, отметил Безмельницын.



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