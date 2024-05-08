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Россия за год вдвое нарастила доходы от нефти

Источник:
Bloomberg
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Россия получает в два раза больше нефтяных денег, чем год назад, подсчитали эксперты агентства Bloomberg.

Поступления в российский бюджет от налогов на нефть подскочили до 1,053 триллиона рублей (11,5 миллиарда долларов) в прошлом месяце по сравнению с почти 497 миллиардами рублей в апреле 2023 года, отметили эксперты

Общие нефтегазовые доходы России выросли в апреле на 90% в годовом выражении до 1,23 триллиона рублей.

Аналитики отмечают, что такой динамике способствовали растущие цены на российскую нефть. В апреле налоги были рассчитаны исходя из цены Urals в 70,3 доллара за баррель, годом ранее этот показатель составлял 48,68 доллара за баррель.

На доходы бюджета положительно повлияло и ослабление рубля, пояснили эксперты.

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Экономика #Недра и ТЭК
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