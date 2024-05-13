Нефтегазовые доходы бюджета РФ выросли почти в два раза

Российский бюджет с начала 2024 года получил 4,2 триллиона рублей нефтегазовых доходов, что на 82,2% больше, чем за аналогичный период прошедшего года, следует из материалов Минфина России.

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем, отметили в Минфине.

Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств Фонда национального благосостояние на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами бюджетного правила обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, говорится в материалах ведомства.

По данным Минфина, ненефтегазовые доходы бюджета России с начала года выросли на 36,8%, до 7,5 триллиона рублей, что значительно превышает заложенную при формировании закона о бюджете динамику.