НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Нефтегазовые доходы бюджета РФ выросли почти в два раза

Источник:
Sibnet.ru
219 2

Российский бюджет с начала 2024 года получил 4,2 триллиона рублей нефтегазовых доходов, что на 82,2% больше, чем за аналогичный период прошедшего года, следует из материалов Минфина России.

В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем, отметили в Минфине.

Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств Фонда национального благосостояние на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами бюджетного правила обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, говорится в материалах ведомства.

По данным Минфина, ненефтегазовые доходы бюджета России с начала года выросли на 36,8%, до 7,5 триллиона рублей, что значительно превышает заложенную при формировании закона о бюджете динамику.

Еще по теме
Россия за год вдвое нарастила доходы от нефти
Шольц заявил о конце эпохи ископаемого топлива
Уничтожение украинской энергетики ударило по Западу
Франция увеличила закупки российского сжиженного газа на 75%
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Опубликовано фото четырех пакетов наград экс-зама Шойгу Иванова
Россия начала масштабное наступление в Харьковской области
Магнитная буря на Земле достигла пика
Россиянин сорвал рекордный джекпот в лотерее
Обсуждение (2)
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Генеральная репетиция парада Победы в Новосибирске. ФОТО
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
38
Американские ATACMS ударили по Луганску
27
Путин убрал Шойгу с поста министра обороны России
18
Российские войска взяли Кисловку в Харьковской области
17
США увидели подготовку к наступлению на Харьков
16
Россия начала масштабное наступление в Харьковской области