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Авиакомпаниям пообещали МС-21 через год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ПАО «Корпорация «Иркут»

Самолет МС-21 может появиться у российских авиакомпаний к концу 2021 года. График передачи самолета заказчикам скорректировала пандемия, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Ситуация с COVID-19 действительно повлияла на проведение сертификационных полетов… Несколько месяцев мы потеряли, но пока рассчитываем, что поставка самолетов первым заказчикам произойдет до конца 2021 года. Сейчас мы идем в графике, который был подкорректирован в рамках пандемии», — цитируют «Известия» Мантурова.

Сейчас по МС-21 получено 170 заказов. Основным заказчиком является «Аэрофлот», ему должны поставить не менее 50 машин. В июле самолет прошел наземные испытания со специально построенным для него бассейном и доказал возможность эксплуатации лайнера при наличии воды на взлетно-посадочной полосе.

МС-21-300 – пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров, ориентированный на самый массовый сегмент рынка авиаперевозок.

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