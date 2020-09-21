Робот Николай будет записывать новосибирцев в поликлиники

Робот Николай внедрится в работу «Единой регистратуры 124» в Новосибирской области, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства региона.

Проекты Новосибирской области победили на всероссийском конкурсе «ПРОФIT.2020» в Красноярске. Проект «Цифровая платформа эффективных коммуникаций с пациентами» стал победителем в номинации «Здравоохранение».

«Он предусматривает использование голосового робота Николая для записи на прием к врачу по номеру "Единой регистратуры 124"», – сказано в сообщении.



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Интеллектуальный робот Николай был разработан для МФЦ, в 2019 году он стал первой подобной разработкой в стране. Особенность системы позволила расширить и внедрить его в работу «Единой регистратуры».

«Система оптимизирует процедуру взаимодействия с клиентами, а также позволяет получать достоверные аналитические выводы на основе данных для лучшего понимания клиентов, в том числе их предпочтений и потребностей», – говорится в сообщении.