Ростелеком создал виртуальную АТС для поликлиники Бердска

Новосибирский филиал Ростелекома подключил «Виртуальную АТС» для Бердской центральной городской больницы, в учреждении появилась после запуска двух колл-центров: для детского поликлинического отделения и женской консультации, сообщает пресс-служба Ростелекома.

Технические специалисты Ростелекома подключили виртуальную телефонию для больницы в два этапа, следуя сложному техническому заданию. Теперь пациентам стало проще дозвониться до регистратуры и записаться к врачу, так как услуга позволяет одновременно принимать большое количество звонков, а число операторов увеличилось: их стало восемь в детской поликлинике и 15 в женской консультации.

Благодаря многоканальному номеру, в колл-центре установлено приветственное меню, в котором указывается время ожидания ответа регистратора. Как только появляется свободный специалист, он сразу же отвечает пациенту, которому больше не надо набирать номер несколько раз.

«Услуга “Виртуальная АТС” — это не просто телефония, это комплексное цифровое решение, которое помогает построить работу так, чтобы ни один вызов не остался без ответа. Для лечебного учреждения это особенно актуально, потому что каждое обращение пациента может быть критически важным, — сказал директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов.

«Виртуальная АТС» избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование: все необходимое находится на стороне провайдера, а сама услуга построена на основе облачной платформы Ростелекома. Управлять телефонной сетью можно через личный кабинет: настраивать переадресацию, добавлять новых пользователей, подключать дополнительные сервисы.