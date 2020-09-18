Песков рассказал об абсурде в истории с Навальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с возможным отравлением Алексея Навального слишком много абсурдных несоответствий.

«В этой во всей истории слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово, поэтому на слово мы никому верить не собираемся», — приводят РИА Новости слова представителя Кремля.

Песков прокомментировал информацию о якобы найденных на бутылке из томского номера Навального следах токсина группы «Новичок». «Нам говорят, что следы "Новичка" на бутылке, но специалист говорит, что если следы "Новичка" на бутылке, то, по крайней мере, те, кто до нее дотрагивался и был рядом, могли получить поражение», — отметил он.

Представитель Кремля отметил, что это совершенно не вяжется с заключениями эксперта. «Если была бутылка, то почему ее куда-то увезли? То есть, может быть, кто-то не заинтересован в том, чтобы было расследование?» — сказал Песков.

По его словам Пескова, в Москве обеспокоены в связи с информацией, поступающей из Берлина. Немецкая сторона утверждает, что анализы указывают на отравление, к такому же выводу пришли лаборатории из Франции, Швеции, а также из ОЗХО, которые приехали к пациенту и взяли анализы.

«К сожалению, мы не имеем такой возможности — или потому что этого не хотят наши берлинские коллеги, или потому что этого не хочет сам больной. Все это вызывает вопросы», — подчеркнул Песков. Он считает, что кто-то может быть заинтересован в том, чтобы Москва не могла расследовать произошедшее с Навальным.