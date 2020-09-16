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Германия предложила США сделку по «Северному потоку — 2»

Источник:
ТАСС
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Фото: baracoder / Attribution-ShareAlike License

Берлин выразил готовность вложить до 1 миллиарда евро в строительство в Германии двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа за отказ от санкций в отношении «Северного потока — 2».

«В ответ США разрешат беспрепятственное завершение и эксплуатацию "Северного потока — 2"», — цитирует газета Die Zeit письмо вице-канцлера ФРГ Олафа Шольца, направленное главе Минфина США Стивену Мнучину. В нем германская сторона также констатировала, что "существующие правовые возможности для санкций не исчерпаны".

Как отмечает издание, Шольц сначала устно изложил позицию Берлина, а затем повторил ее и в письменном виде. Речь идет о терминалах по приему СПГ в портах городов Брунсбюттель и Вильгельмсхафен. Правительство ФРГ обещало в обмен на отказ от санкций «повысить государственную поддержку строительству посредством выделения до 1 миллиарда евро», приводит ТАСС выдержки из статьи.

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«Северный поток —2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.

Штаты в декабре ввели санкции против «Северного потока — 2», потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.

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