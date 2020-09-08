Трамп за Навального ударит по России «газовой дубинкой»

Президент США Дональд Трамп призвал к приостановке проекта «Северный поток-2» после инцидента с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Вашингтон традиционно использует «газовую дубинку» для оказания политического давления на Москву.

Трамп заявил, что он давно настаивает на отказе Европы от «Северного потока-2». «Мы защищаем Германию от России, а Германия платит миллиарды долларов России за энергоносители, и от 60% до 70% энергоносителей поступает ей из России. Я говорил об этом на протяжении многих лет, в то время как никто не упоминал об этом», — приводит ТАСС заявление президента США.

Но Трамп сомневается, что Берлин решится на приостановку проекта. «Позиции Германии сейчас очень ослабли, они закрывают свои АЭС, свои электростанции, работающие на угле. Они поставили себя в очень уязвимое положение», — добавил глава Белого дома.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что развитие ситуации отравлением Алексея Навального может повлиять на решение относительно завершения строительства «Северного потока-2».

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиарда кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он построен уже на 93%.