Обвал берега создал угрозу обрушения ЛЭП в Хакасии

Воды размывает берег, это угрожает обрушению ЛЭП на Ташебинском карьере, сообщает правительство Республике Хакасии.

«На Ташебинском карьере в Усть-Абаканском районе Хакасии вода размывает берег. От этого страдает расположенная там линия электропередачи, которая питает электричеством объекты воинской части, часть жилых застроек в районе Красный Абакан и близлежащий дачный массив», — говорится в сообщении.

Две наклонившиеся опоры энергетики уже закрепили. Сетевая компания проведет укрепление берега крупной галькой там, где стоят эти две опоры.

Будут ли им возмещены затраты, решит суд. Если он признает, что это зона ответственности муниципалитета, то будут рассматриваться варианты финансовой помощи району со стороны республики.