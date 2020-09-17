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Водителя скорой помощи избили в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Водителя скорой помощи избили в Новокузнецке, пока врачи находились на вызове, сообщила пресс-служба Центра медицины катастроф Кузбасса в четверг. Полиция задержала двух подозреваемых.

«Сегодня ночью в Заводском район Новокузнецка 56-летний водитель скорой медицинской помощи был избит неизвестными, пока бригада была на вызове», — цитирует «Интерфакс» представителя пресс-службы.

Мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Полицейские задержали двух подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых местных жителей в возрасте 31 года и 33 лет.

«Оба они дали признательные показания и пояснили, что избили водителя, находясь в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении областного МВД.

Возбуждено дело по статье 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Напавшим грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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