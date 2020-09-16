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Apple представила новые часы и iPad

Источник:
РБК
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Фото: © Apple.com

Apple на своей ежегодной презентации представила обновленные «умные» часы Apple Watch и новые модели планшетов iPad. О новой модели iPhone не было сказано ни слова.

Гендиректор Apple Тим Кук заявил, что на мероприятии он сфокусируется на двух продуктах — Apple Watch и iPad. Долгое время часы выполняли только функцию показа времени, в то время как сейчас они «изменяют и даже спасают жизни» пользователей, приводит РБК слова главы компании.

Главный операционный директор Джефф Уильямс представил Apple Watch Series 6. Этот продукт будет оснащен датчиком отслеживания уровня кислорода в крови. Устройство определяет этот показатель по цвету крови, на диагностику требуется всего 15 секунд.

Уильямс сообщил, что Apple Watch Series 6 будет работать на процессоре A13, использованном в iPhone 11, но адаптированном для Apple Watch. В России Apple Watch Series 6 будут доступны на сайте компании по цене от 36,99 тысячи рублей. Цена Apple Watch SE будет начинаться от 24,99 тысячи рублей. Дата старта продаж пока не известна.

Новые планшеты iPad

Apple представила два новых планшета. iPad со старым дизайном, но более мощным процессором A12 Bionic и iPad Air с обновленным дизайном, благодаря которому устройство стало похоже на iPad Pro.

У последнего, в отличие от предыдущих моделей, сканер отпечатков пальцев теперь расположен в кнопке питания. Планшет получил экран с диагональю 10,9 дюйма, камеру с разрешением в 12 Мп и фронтальную камеру в 7 Мп. Ожидается, что устройство будет работать без подзарядки до 10 часов.

iPad Air поступит в продажу в России в октябре по цене от 55,9 тысячи руб. Вторая модель будет стоить от 29,99 тысячи рублей, но сроки начала продаж не уточняются.

Apple обычно на ежегодной презентации представляет новую линейку iPhone, и зарубежные источники еще летом ожидали, что компания представит четыре новые модели устройства. Но этого не произошло. Из-за просевшего спроса и проблем на производствах, вызванных пандемией коронавируса, Apple планирует задержала выпуск новой флагманской линейки iPhone.

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