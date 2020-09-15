Навальный опубликовал первое фото в Instagram после комы

Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал первый пост в Instagram после почти месяца в коме, он сообщил, что начал сам дышать.

«Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целыи день дышать сам. Вообще сам. Никакои постороннеи помощи, даже простеишии вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительныи, недооцененныи многими процесс. Рекомендую» — написал Навальный под фотографией из больницы.

Навальный после выздоровления намерен вернуться в Россию для продолжения прежней политической деятельности.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, после того как ему стало плохо на борту самолета. Он находился в состоянии комы. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite.

Власти Германии заявили, что Навального отравили: эксперты нашли в его организме следы вещества из группы «Новичок». Россия затребовала у Берлина данные экспертиз, но до сих пор их не получила. Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал неподобающим отношение немецких властей к российским официальным запросам.