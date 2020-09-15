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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Навальный опубликовал первое фото в Instagram после комы

Источник:
Sibnet.ru
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Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал первый пост в Instagram после почти месяца в коме, он сообщил, что начал сам дышать.

«Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целыи день дышать сам. Вообще сам. Никакои постороннеи помощи, даже простеишии вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительныи, недооцененныи многими процесс. Рекомендую» — написал Навальный под фотографией из больницы.

Навальный после выздоровления намерен вернуться в Россию для продолжения прежней политической деятельности.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, после того как ему стало плохо на борту самолета. Он находился в состоянии комы. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite.

Власти Германии заявили, что Навального отравили: эксперты нашли в его организме следы вещества из группы «Новичок». Россия затребовала у Берлина данные экспертиз, но до сих пор их не получила. Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал неподобающим отношение немецких властей к российским официальным запросам.


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Топ комментариев

150388

Ты нам лучше скажи куда свои 30 серебряников потратил подзаборный житель кремля)))... Тоже ездил на выборы...

shidoshi

Януковичу уже 3,5 дали через месяц оказался в Ростове ))))))))Спасибо налогоплатильщики Российской Федерации...

scorpion2777

Тут тёща на днях попросила яду для крыс купить. Только "новичок" говорит не бери, он даже Навального...

wolkof71

Ребята с другой планеты опять выбрали себя.

150388

Очередной плевок от гнустных единорасов. Ну а компота спроса нет уже давно. Замкнутый круг😅