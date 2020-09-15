Пьяная мать в Новосибирске закрыла годовалого ребенка на балконе

Пьяная жительница Новосибирска закрыла годовалого ребёнка на балконе и уснула, благодаря соседям девочку спасли, сообщила Муниципальная аварийно-спасательная служба.

По информации МАСС, инцидент произошёл в понедельник во второй половине дня на улице Титова в Ленинском районе Новосибирска. Спасателям позвонила женщина и рассказала, что уже долго слышит с соседнего балкона детский плач.

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«На балконе находится маленький ребёнок, дверь в квартиру закрыта. Женщина попала в соседний подъезд, нашла квартиру и попробовала достучаться, но ей никто не открыл», – сообщила МАСС.

Спасатели приехали на место происшествия, по лестнице забрались на балкон второго этажа и впустили годовалую девочку в квартиру. Оказалось, что её мать крепко уснула пьяной. В квартире также находилась бабушка ребёнка. Малышку передали сотрудникам полиции.