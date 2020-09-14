Омичка с беременной подругой избивали и связывали ребенка

Суд в Омской области арестовал 20-летнюю местную жительницу, которая издевалась над 1,5-годовалым сыном вместе со своей беременной многодетной подругой, сообщило СУ СКР по региону.

По информации следствия, в августе в ауле Коянбай Таврического района 20-летняя местная жительница и ее 25-летняя подруга, беременная в четвёртый раз, «неоднократно истязали ребёнка, нанося побои, и ограничивая свободу его передвижения, связывали руки и ноги». Отец малыша умер, поэтому мать и ребёнок жили в семье подруги, где всё и происходило.

Мать мальчика арестовали на месяц. Её подругу оставили под домашним арестом, так как она воспитывает троих детей. Сейчас вторая фигурантка дела на седьмом месяце беременности.

Малыша поместили в больницу. В дело вмешалась Генпрокуратура РФ, которой предстоит проверить работу органов опеки в Омской области.