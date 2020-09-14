НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Омичка с беременной подругой избивали и связывали ребенка

Источник:
Sibnet.ru
106 0
Фото: © Sibnet.ru

Суд в Омской области арестовал 20-летнюю местную жительницу, которая издевалась над 1,5-годовалым сыном вместе со своей беременной многодетной подругой, сообщило СУ СКР по региону.

По информации следствия, в августе в ауле Коянбай Таврического района 20-летняя местная жительница и ее 25-летняя подруга, беременная в четвёртый раз, «неоднократно истязали ребёнка, нанося побои, и ограничивая свободу его передвижения, связывали руки и ноги». Отец малыша умер, поэтому мать и ребёнок жили в семье подруги, где всё и происходило.

Мать мальчика арестовали на месяц. Её подругу оставили под домашним арестом, так как она воспитывает троих детей. Сейчас вторая фигурантка дела на седьмом месяце беременности.

Малыша поместили в больницу. В дело вмешалась Генпрокуратура РФ, которой предстоит проверить работу органов опеки в Омской области.

Еще по теме
Отчим в Приангарье до смерти избил трехлетнего пасынка
Школьница в день рождения надругалась над парнем бутылкой
Томский бизнесмен скрыл от государства 7 млрд руб.
Надругавшийся над ребенком подросток отправится в колонию на Алтае
смотреть все
ЧП #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин и Лукашенко встретятся в Сочи
•
Траты на коммуналку подросли
•
Правила тонировки в автомобилях смягчат
•
Глава Минздрава объяснил рост заболеваемости коронавирусом
Подробности
•
Почти неземная красота: как попасть на плато Путорана
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Путч «дрожащих рук»: почему ГКЧП был обречен
Как это работает
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Первый снег выпал в Приангарье
Сибирь 14.09.2020 11:54
Омичка с беременной подругой избивали и связывали ребенка
Сибирь 14.09.2020 11:38
Соединения меди и марганца обнаружили в омских реках
Сибирь 14.09.2020 11:14
Избирком огласил предварительные итоги выборов губернатора Приангарья
Сибирь 14.09.2020 11:04
Самое популярное
Выборы новых депутатов: ждать ли сюрпризов в Новосибирске?
3923
Вакцина от коронавируса вызвала опасную побочную реакцию
3747
Графику Crysis Remastered показали на видео
3642
Максим Галкин спародировал переговоры Путина и Лукашенко
3359
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин и Лукашенко встретятся в Сочи
•
Траты на коммуналку подросли
•
Правила тонировки в автомобилях смягчат
•
Глава Минздрава объяснил рост заболеваемости коронавирусом
Как это работает
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

k051173

Дочь — Екатерина Сергеевна Винокурова, родилась в 1982 году в Нью-Йорке (интересно, гражданство США у...

лачинов

Можно подумать, что в России есть тарифы, которые не растут.

Иркут 69

Да витамины они себе колют... Боже, какая простота. Они же не идиоты. О своём здоровье пекутся как никто...

pepelmetal

Скорее грядёт очередной большой распил

Иркут 69

Ты, славче, прочитай написанное в "Ланцете"... Она пока ни хорошая и не плохая. Она просто есть и всё,...